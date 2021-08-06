オリジナルアニメ「サクガン」の初回放送日が10月7日に決定。併せてメインビジュアルが公開された。

「サクガン」はコロニーと呼ばれる地下都市とその外にある危険な未開地帯ラビリンスを舞台に、ラビリンスを開拓する“マーカー”になりたい少女・メメンプーと、彼女の父であり元マーカーのガガンバーを描く冒険メカアクション。メインビジュアルには、岩盤を掘り進むメメンプー、ガガンバー、一緒に旅をするマーカー・ザクレットゥ、ハッカーの少年・ユーリの躍動感ある姿が描かれた。

また放送に先がけ、9月19日先行上映会が決定した。ゲストとして和田純一監督、メメンプー役の天希かのん、ガガンバー役の東地宏樹、ユーリ役の豊永利行が登壇。配信サイト・animelo mixの会員を対象に、抽選で50人を会場に招待する。応募は本日8月6日から9月6日23時59分まで。またニコニコ生放送での配信も行われ、前半のトークパートは無料で視聴できる。第1話と第2話が連続配信される後半パートは、ニコニコプレミアム会員のみ視聴可能。さらに左藤圭右作画によるコミカライズが、マンガUP！で8月12日に連載開始となることも明かされた。

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TVアニメ「サクガン」先行上映会

日時：2021年9月19日（日） 18:00～20:00

ゲスト：天希かのん、東地宏樹、豊永利行、和田純一

配信プラットフォーム：ニコニコ生放送

TVアニメ「サクガン」

放送情報

TOKYO MX：2021年10月7日（木）より毎週木曜日23:30～

MBS：2021年10月7日（木）より毎週木曜日23:30～

BS11：2021年10月9日（土）より毎週土曜日27:08～

配信情報

dアニメストアほか

スタッフ

原案：戌井猫太郎『削岩ラビリンスマーカー』（エブリスタ）

監督・シリーズ構成：和田純一

シナリオ：永井真吾、望月真里子、根元歳三

キャラクター原案：岩原裕二

アニメーションキャラクターデザイン：望月俊平

コンセプトデザイン：幸田和磨

カイジュウコンセプトデザイン：河森正治（vector vision）

メカニックデザイン：ブリュネ・スタニスラス（Studio No Border）

カイジュウ・メカニックデザイン：大河広行

プロップデザイン：石本剛啓、森岡賢一

美術設定：坂本竜（ビック・スタジオ）

美術監督：大西穣（ビック・スタジオ）

色彩設計：長谷川美穂（緋和）

撮影監督：志村豪（T2studio）

助監督：三塩天平

編集：松本秀治

3DCGディレクター：後藤浩幸

2Dワークス：中村倫子

音響監督：木村絵理子

音響制作：東北新社

音楽：加藤達也

ラジオ原稿監修：諏訪勝

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：サテライト

キャスト

メメンプー：天希かのん

ガガンバー：東地宏樹

ザクレットゥ：花澤香菜

ユーリ：豊永利行

メローロ：細谷佳正

DJ K：神谷浩史

ムゥロ：和多田美咲

ボス：小山剛志

リンダ：津田美波

ルーファス：緑川光

(c)「サクガン」製作委員会