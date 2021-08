「ゴジラ」シリーズと「とっとこハム太郎」のコラボによる「ゴジハムくん」の新商品が、ハム太郎の誕生日である本日8月6日より販売される。

プレミアムバンダイのWebサイトでは「ゴジハムくん ティッシュケース」を受注販売。ボックスティッシュを入れれば、背中から背びれのようにティッシュが取り出せるアイテムで、高さは約34cmと存在感のある大きさとなっている。また今年4月に発売された「ゴジハムくんぬいぐるみ」の金・銀カラーが、本日よりゴジラ・ストアや玩具・雑貨専門店などの店頭に並ぶ。そのほかにも本日よりオンラインショップ・くりすと!では、マット・フランクのイラストを用いたタンブラーやスマホケース、ゴジラとハム太郎デザインの缶バッジ、パスケースなどの商品を受注販売している。

