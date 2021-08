お菓子好きのリスナーが「カルミン」復刻要望！ SCANDAL・HARUNA「リスナーのために復刻してください！」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。8月2日(月)の配信では、お菓子好きのリスナーからの昔懐かしい「カルミン」話で盛り上がります!「AuDee(オーディー)」でチェック!HARUNA:8月になりました。「イリュージョン」はいよいよ今月です!RINA:もう今月に披露か……。MAMI: イリュージョンとは……(笑)。RINA:ぜひ過去の「Catch up」を聴いてみてください。――8月21日(土)に開催される結成15周年記念 大阪城ホールでのライブ「インビテーション」(「SCANDAL 15th ANNIVERSARY LIVE 『INVITATION』」)でマジックが披露されます。HARUNA:さて、今週はひたすらメールを読んでいきます。その前に大事なお知らせを。来週から「821大阪城ホール 強化シリーズ」がスタートします。TOMOMI:強化シリーズ?HARUNA:8月21日(土)におこなわれる「SCANDAL 15th ANNIVERSARY LIVE 『INVITATION』」 at大阪城ホールに向けたスペシャルシリーズです。「大阪」「大阪城」にまつわる疑問、質問、そして思い出からどうでもいい情報まで、メールを大募集します! それではメールを読んでいきましょう。<リスナーからのメール・もえちぃさん>SCANDALの皆さん、こんばんは。わたしは「ポイフル」や「チェルシー」「ハイレモン」などのお菓子が大好きなのですが、そのなかでもダントツで大好きなのが「コーヒービート」です。昔は苦く感じていたちょっぴり大人のコーヒー味。「Catch up」を聴き始めてから、購入する頻度がかなり増えてしまいました(笑)! ときにはおやつに、ときにはおつまみにしています。そんな私が最近、コンビニで買い占めたものがあります。それは「コーヒービート アロマリッチ」です。よりコーヒー感が強く、袋の中の香りはまさしく挽きたてのコーヒー! 食後にコーヒーを飲む時間がないときでも、一粒食べればホッとできる、そんな商品です。ぜひ食べてみてください。――番組サイドが調べたところ、ファミリーマート限定のようです!TOMOMI:食べてみたいね!MAMI:(コーヒービート)アロマリッチって知ってる?RINA:見たことはないな。MAMI:っていうか、「コーヒービート」がコンビニで売ってるのって見たことがない。HARUNA:ファミマ(限定)だって。TOMOMI:しかも筒状のケースじゃなくて袋入りなんやね。HARUNA:食べたい!MAMI:あとでチェックしてみます。RINA:買ってみよ。HARUNA:メールに追伸があります。PS.明治さんへ。「カルミン」という今はなきお菓子をご存知ですか? スーッとするタブレットのようなお菓子で、亡くなった祖母が幼い私にいつもくれた思い出のお菓子です。ぜひ復刻してください。TOMOMI:カルミン?MAMI:(画像をみんなで見て)あー知ってるかも!RINA:わかった、わかった!MAMI:スースーするタブレットだと思う。RINA:そうやと思う。HARUNA:初めて見たなあ。RINA:今はないんや。――2015年3月末に生産が終了した模様です。TOMOMI:わりと最近まであったんやね。HARUNA:でも2015年の時点で、うちらが今見てるパッケージじゃない可能性もあるよね。RINA:このパッケージの記憶なんやけどな。MAMI:うん。でも、これをなんで自分が知ってるんだろう?HARUNA:(調べてみると)パッケージは90年前とほぼ変わらず、ずっと一緒だったらしい……すっごい昔からあんのね。TOMOMI:90年間も同じなの!?RINA:パッケージがレトロでかわいいんですよ。HARUNA:もえちぃさんのためにも、ぜひ復刻してください!TOMOMI:私も食べてみたい!* * *「コーヒービート アロマリッチ」のような新しいお菓子から、「カルミン」のようなレジェンドお菓子まで、明治製菓の歴史を感じた4人でした。この続きはぜひ、音声サービス「AuDee(オーディー)」でお楽しみください!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056