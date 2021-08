ボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』GYROAXIA×εpsilonΦのカバーコレクションアルバム2タイトル同時発売が発表された。

『ARGONAVIS from BanG Dream!』にて、GYROAXIA×εpsilonΦ「ARGONAVIS Cover Collection Marble」、Argonavis×Fantôme Iris×風神RIZING!による「ARGONAVIS Cover Collection Mix」が10月20日に2タイトル同時発売される。詳細は後日発表されるとのこと。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)ARGONAVIS MOVIE project.