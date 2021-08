ボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』より「Fantôme Iris Concept LIVE -月光饗宴-」が9月23日に開催されることが発表された。

「Fantôme Iris Concept LIVE -月光饗宴-」9月23日にZeep Nagoyaにて開催。会場チケットには全て「月光匣入りの眷属の印」、という設定の缶入りマカロンラスクと「眷属」缶バッジの特典付き。さらにライブだけでなく終演後のトークも会場で楽しめるVIPチケットは120枚限定で販売される。

