ボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』の劇場版アニメ『劇場版アルゴナビス 流星のオブリガート』が2021年11月19日に公開されることが発表された。

『劇場版アルゴナビス 流星のオブリガート』は、2020年4月に放送したTVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』の再構築版。映像に新カットを加え、さらにアフレコを全編新規収録した劇場版アニメとなっている。

また、公式サイトにて劇場版のキービジュアル&ティザービジュアル、ティザームービーなどが公開された。さらに、ムビチケ第1弾が発売。特典なし、A4クリアファイル付き、アクリルスタンド付きが登場している。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)ARGONAVIS MOVIE project.