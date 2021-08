AK-69、最新アルバムより「Thirsty feat. RIEHATA」MV公開

AK-69が、最新アルバム『The Race』より 「Thirsty feat. RIEHATA」のMVを公開した。



コレオグラフィー、ダンス・シーンのカリスマ、RIEHATAが参加した本トラックは、アルバム・テーマである"レース"のアフターパーティーをイメージした楽曲。サウンド・プロデュースを盟友DJ RYOW & SPACE DUST CLUBが手掛けている。



関連記事:AK-69が語るヒップホップの響かせ方 ラップと歌の二刀流で続けてきた者の強み







本MVのコレオグラフィーを手掛けたのはRIEHATA。トップ女性ダンサー8名によるダンスを観ることができる。





<リリース情報>







AK-69

アルバム『The Race』



https://ak-69.lnk.to/the_raceID

通常盤

価格:2970円(税込)

初回盤(CD+DVD)

価格:4070円(税込)

【収録内容】

【CD】

「Im the shit feat. ellow Bucks」を含む計10曲収録

【DVD】*初回盤

(Music Video)

Im the shit feat. ellow Bucks

LIVE : live

B-Boy Stance feat. IO

もしよければ

Ha?



AK-69 Official HP:https://ak-69.jp/