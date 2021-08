TK from 凛として時雨、ソロデビュー10周年記念初ベストアルバム詳細公開

TK from 凛として時雨が、2021年10月13日(水)にリリースするベストアルバム『egomaniac feedback』の収録情報の一部を公開した。



アニメ『東京喰種 トーキョーグール』主題歌となった「unravel」や、映画『スパイダーマン:スパイダーバース』日本語吹替版主題歌「P.S. RED I」。ヨルシカのsuisをゲストボーカルに迎えた「melt」などを収録したCD2枚組となっている。



TKのInstagramでは楽曲によって、TK自ら改めてミックスを施すことにも触れられている。初回生産限定盤のBlu-rayには、過去に制作されたすべてのMVを収録するほか、現在は入手困難となっているTKソロデビュー作品の完全生産限定盤『film A moment』の映像を再収録する。



さらに、7月17日にWOWOWで放送された「TK from 凛として時雨 10th Anniversary Session presented by WOWOW」も収録。ベストアルバムの収録のために新たにドキュメンタリー部分を追加、再編集が加えられ、全曲にマスタリングが施される。



また、15周年を記念して10月より再放送が決定したアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』のEDテーマを書き下ろすことが決定した。その新曲もベストアルバム『egomaniac feedback』に収録する。





<リリース情報>







TK from 凛として時雨

ベストアルバム『egomaniac feedback』



発売日:2021年10月13日(水)

【初回生産限定盤(2CD+Blu-ray)】

品番:AICL-4120~3

価格:8800円(税込)

スペシャルヒストリー&撮り下ろしフォトブックレット付き

商品予約はこちら:https://smar.lnk.to/HKX5XQ

DISC-1(CD)

収録曲:

film A moment

contrast

unravel

Fantastic Magic

Signal

Secret Sensation

Wonder Palette

katharsis

蝶の飛ぶ水槽

P.S. RED I

新曲 (TVアニメ「コードギアス 反逆のルルーシュ」EDテーマ)

... more feedback !

DISC-2(CD)

white silence

Shinkiro

melt (with suis from ヨルシカ)

moving on

copy light

... more feedback !

DISC-3(Blu-ray)

●film A moment

1. introduction

2. white silence

3. film A moment

●Music Video

haze

contrast

unravel

Fantastic Magic

tokio

Secret Sensation

like there is tomorrow

Signal

Wonder Palette

katharsis

P.S. RED I

melt

蝶の飛ぶ水槽

copy light

Dramatic Slow Motion

unravel(n-buna from ヨルシカ Remix)

yesworld

●TK from 凛として時雨 10th Anniversary Session presented by WOWOW

haze

Wonder Palette

Signal

彩脳 -TK Side-

invalid phrase

鶴の仕返し

katharsis

memento

moving on

melt

片つ

unravel

yesworld

film A moment

Interview & Documentary

【通常盤(2CD)】

品番:AICL-4124~5

価格:3900円(税込)

◆kalappo Lab.メンバー限定特典:特典内容後日発表

※8月13日18:00より受付開始させていただきます。kallapo lab.にログインいただき、ご予約ください。8月31日23:59受付終了予定となります。

※初回生産限定盤のみ対象となります。

◆タワーレコード特典:オリジナルクリアファイル

◆楽天ブックス特典:オリジナルアクリルキーホルダー

◆Amazon.co.jp(ECサイト):メガジャケ

※商品名に、【Amazon.co.jp限定特典】の記載があるページからの購入のみが対象となりますので、お気をつけ下さい。



<イベント情報>



「TK from 凛として時雨 egomaniac feedback tour 2021」



2021年10月3日(日)大阪・Zepp Namba

2021年10月9日(土)愛知・Zepp Nagoya

2021年10月23日(土)東京・東京国際フォーラム ホールA

※チケットFC先行受付期間:8月13日(金)〜8月23日(月)



TK from 凛として時雨 公式HP:http://tkofficial.jp/