「リンス」発言でおじさん発見!? 30代はどこまでがお兄さん？

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。8月4日(水)に放送された番組の冒頭では、誕生日を迎えたパーソナリティのさかた校長へのお祝いメッセージが紹介されました。この日で34歳になったさかた校長ですが、こもり教頭との会話では「34歳はおじさんか?」という話題が展開されました。(16歳女性)さかた校長:ありがとう!(13歳女性)さかた校長:ありがとう。リンスの量を増やします!(15歳女性)さかた校長:ちゃんと、ダメージはくらってるんだよ……。こもり教頭:ということで、おめでとうございます!さかた校長:34歳になりましたけど、まだお兄さんで大丈夫でしょ?!こもり教頭:僕も34歳はお兄さんだと思っていましたけど、さっきの校長の言葉で「これはおじさんだ!」って思いましたよ。「リンスの量を増やします」はおじさんです。さかた校長:それは、俺もミスったと思った……コンディショナーだろ?!こもり教頭:そう(笑)。さかた校長:リンスでもいいだろ! ズボンとパンツの違いみたいなものでしょ。長ズボンって言っちゃダメなのか!?こもり教頭:長パンツとは言わないけど、その発想がおじさんかも……(笑)。さかた校長:いや、34歳はマジおにぃですよ!(12歳)さかた校長:「長生きしてください」はおじさん扱いやん(笑)。この日の放送では、さかた校長へのお祝いとともに「ちなみに私もこんなおめでとうがありました」というリスナーの報告を紹介。さらに、校長とニガミ17才が共同制作したさかた校長の新曲『心臓の音が聞こえたら』を初オンエアしました。この楽曲は、8月11日より各サブスクにて配信リリースされます。番組の最後には、校長と同じく8月4日が誕生日のGENERATIONS from EXILE TRIBE・白濱亜嵐さんがサプライズで登場。こもり教頭が突然電話をかけたため、「声帯が開いてない」という寝起きの白濱さんと校長が「おめでとう」を言い合っていました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/