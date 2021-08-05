9月18、19日に千葉・ZOZOマリンスタジアムと大阪・舞州SONIC PARK（舞州スポーツアイランド）で開催されるライブイベント「SUPERSONIC」の出演アーティストが追加発表された。
今回アナウンスされたのは、9月18日の千葉公演と9月19日の大阪公演に出演する石野卓球、9月18日の千葉公演に出演するSKY-HI、9月19日の千葉公演に出演するNiziUの3組。NiziUはこの「SUPERSONIC」がグループにとって初のライブとなる。
チケットは現在一般販売中。
SUPERSONIC
TOKYO
2021年9月18日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム
＜出演者＞
ゼッド / アラン・ウォーカー / ニッキー・ロメロ / 石野卓球 / Clean Bandit（DJ SET） / オーロラ / SKY-HI / and more
2021年9月19日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム
＜出演者＞
カイゴ / スティーヴ・アオキ / R3HAB / Digitalism / きゃりーぱみゅぱみゅ / フランク・ウォーカー / NiziU / and more
OSAKA
2021年9月18日（土）大阪府 舞州SONIC PARK（舞州スポーツアイランド）
＜出演者＞
カイゴ / スティーヴ・アオキ / R3HAB / Digitalism / フランク・ウォーカー / and more
2021年9月19日（日）大阪府 舞州SONIC PARK（舞州スポーツアイランド）
＜出演者＞
ゼッド / アラン・ウォーカー / ニッキー・ロメロ / 石野卓球 / Clean Bandit（DJ SET） / オーロラ / and more