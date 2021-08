9月18、19日に千葉・ZOZOマリンスタジアムと大阪・舞州SONIC PARK(舞州スポーツアイランド)で開催されるライブイベント「SUPERSONIC」の出演アーティストが追加発表された。

今回アナウンスされたのは、9月18日の千葉公演と9月19日の大阪公演に出演する石野卓球、9月18日の千葉公演に出演するSKY-HI、9月19日の千葉公演に出演するNiziUの3組。NiziUはこの「SUPERSONIC」がグループにとって初のライブとなる。

チケットは現在一般販売中。

SUPERSONIC

TOKYO

2021年9月18日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム

<出演者>

ゼッド / アラン・ウォーカー / ニッキー・ロメロ / 石野卓球 / Clean Bandit(DJ SET) / オーロラ / SKY-HI / and more



2021年9月19日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム

<出演者>

カイゴ / スティーヴ・アオキ / R3HAB / Digitalism / きゃりーぱみゅぱみゅ / フランク・ウォーカー / NiziU / and more

OSAKA

2021年9月18日(土)大阪府 舞州SONIC PARK(舞州スポーツアイランド)

<出演者>

カイゴ / スティーヴ・アオキ / R3HAB / Digitalism / フランク・ウォーカー / and more



2021年9月19日(日)大阪府 舞州SONIC PARK(舞州スポーツアイランド)

<出演者>

ゼッド / アラン・ウォーカー / ニッキー・ロメロ / 石野卓球 / Clean Bandit(DJ SET) / オーロラ / and more