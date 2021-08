『範馬刃牙』コンサドーレ札幌コラボ／GENERATIONSのコメントも!!

2021年秋にNetflixにて全世界独占配信が決定している、「刃牙」シリーズ第三部アニメ『範馬刃牙』のエンディングテーマを「GENERATIONS from EXILE TRIBE」が担当することが決定した。楽曲名は『Unchained World』!



秋田書店『週刊少年チャンピオン』にて連載中の原作「刃牙」シリーズは、地下闘技場の最年少チャンピオンである主人公・範馬刃牙(はんま バキ)と ”地上最強の生物”と呼ばれる父・範馬勇次郎(はんま ゆうじろう)との壮絶な死闘を軸に様々な格闘士たちの闘いを描いた累計発行部数8,500万部突破の大人気格闘漫画。

連載30周年を迎え、記念プロジェクトも始動している。



このたびNetflixにてオリジナルアニメシリーズとして、因縁の親子が全身全霊で激突する展開が描かれる「刃牙」シリーズ第三部『範馬刃牙』の独占配信が決定。2021年秋にいよいよスタートする。



続々と新情報やコラボ情報などが発表されているアニメ『範馬刃牙』ですが、今回はエンディングテーマ情報が到着ッッ。

アニメ『範馬刃牙』のエンディングテーマはGENERATIONS from EXILE TRIBEによる『Unchained World』に決定した。



今作では主人公・範馬刃牙が凶悪な犯罪者たちが集められた刑務所「ブラックペンタゴン」に自ら収監されビスケット・オリバとの闘いに挑むこととなる。

そのオリバを象徴する ”アンチェイン” が込められた楽曲タイトル…はたしてどんな楽曲になっているのか、ぜひお楽しみにッッ!

さらにGENERATIONS from EXILE TRIBEの皆さんから、楽曲に込めた思いやアニメ『範馬刃牙』のエンディングテーマに決まった感想などのコメントも到着ッッ!



また、『範馬刃牙』とサッカーチーム北海道コンサドーレ札幌とのコラボレーションも決定!

「アニメ『範馬刃牙』×北海道コンサドーレ札幌 supported by Diamond head」と題し、2021年8月9日(月)15:00にキックオフする。

このコラボを受けて、バキ化チャナティップ選手のデザインをモチーフにしたコラボグッズが限定販売されることが決定しているので、ぜひお見逃しなく。



『Unchained World』は2021年10月6日(水)リリース予定。

楽曲はもちろん、本編の配信まであとわずか、コラボなどを楽しみつつ、配信を待とう。



☆アーティスト&コラボイメージをみる(写真13点)>>>>



(C)板垣恵介(秋田書店)/範馬刃牙製作委員会