岡村孝子ソロデビュー35周年記念ベストセレクションアルバムのトレーラー映像公開

岡村孝子が、2021年9月8日に発売する『Ts BEST season 2』初回生産限定盤、同梱のBlu-rayダイジェスト・トレーラー映像を公開した。



公開されたトレーラーは、初商品化となる「と・も・に」のMV他、初Blu-ray化「Encore Ⅶ」のライブ映像などをダイジェストにしたものとなっている。



さらに、同作品収録の新曲「女神の微笑み」MVの一部も収録。「女神の微笑み」は岡村孝子の”今の想い”を歌にした新曲で、どんなときにも変らず支え続けてくれる全ての人々へのメッセージが表現された。トレーラー映像では「女神の微笑み」の歌唱シーンとともに、歌詞の世界観と映像が重なっている。



初回生産限定盤のBlu-rayには、トレーラー映像には収録されていない「女神の微笑み〜behind the scene」を収録。闘病から現在に至るまでの心境の変化、これからを語ったインタビューとMVのメイキング映像を見ることができる。



CDショップでは、未公開写真を含む、本作の貴重な写真を使用した「ソロデビュー35周年記念パネル展」と、岡村孝子本人にメッセージを届ける「応援メッセージノート企画」を全国6会場で開催する。





<リリース情報>







岡村孝子

アルバム『Ts BEST season 2』



発売日:2021年9月8日(水)

品番:YCCW-10390~1/B

(初回生産限定盤)2CD+Blu-ray

価格:5500円(税込)

品番:YCCW-10392~3

(通常盤)2CD

価格:3850円(税込)

発売元:ヤマハミュージックコミュニケーションズ

Amazon

初回生産限定盤:https://www.amazon.co.jp/dp/B0989ZKBHL

通常盤:https://www.amazon.co.jp/dp/B0989WFF8B

収録曲:

Disc-1

1. 明日の幸せ(Version 2000)

2. 永遠の木もれ陽

3. 愛という名の翼

4. Time and again

5. Winter Story

6. 天晴な青空

7. Heaven knows

8. クリスマスの夜 ~2003 Version~

9. 祈 り

10. 涙のしずく

11. 1日

12. 四つ葉のクローバー

13. forever

14. IDENTITY

15. 世界中メリークリスマス(After Tone VI ver.)

Disc-2

1. 一期一会 ~ようこそ、私の庭へ~

2. ずっと

3. 勇 気 ~courage~

4. あなたにめぐりあう旅

5. NO RAIN, NO RAINBOW

6. 大切な人

7. ふるさとにて

8. 君がいたあの夏

9. まっさらな朝

10. 永遠の灯(ともしび) 2019

11. と・も・に

12. 金色の陽ざし

13. 女神の微笑み ※新曲

14. 待つわ<Bonus track>

15. 潮の香りの中で<Bonus track>

16. 未知標(みちしるべ)<Bonus track>

Disc-3Blu-ray Disc ※初回生産限定盤のみ

1. 女神の微笑み(Music Video)※初商品化

2. 女神の微笑み(behind the scene)※初商品化

3. 君がいたあの夏(Music Video)※初商品化

4. と・も・に(Music Video)※初商品化

5. fierte(Album Trailer)※初商品化

6. 大切な人(Music Video)

7. NO RAIN, NO RAINBOW(Encore Ⅶより)

8. ずっと(Encore Ⅶより)

9. 愛という名の翼(Encore Ⅶより)

10. 天使たちの時(Encore Ⅶより)

11. Winter Story(Music Video)

12. 永遠の木もれ陽(Music Video)

13. Time and again(Music Video)

※収録曲は変更となる場合が御座います。予めご了承ください。

【先着特典情報】

・「35周年記念BIG缶バッジ」

・「メガジャケット」Amazon

詳細はこちら:https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1292



<イベント情報>



「岡村孝子「Ts BEST」ソロデビュー35周年記念パネル展&応援メッセージノート企画」



https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1299



「パネル展&応援メッセージノート企画「ソロデビュー35周年記念パネル展&応援メッセージノート企画」」



全国6カ所で開催

詳細はこちら:https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1299



「岡村孝子ソロデビュー35周年記念&復帰コンサート2021”Hello Again”」



2021年9月7日(火)東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

時間:OPEN 17:00 / START 18:30(※20:00 終演予定)

料金:全席指定 10000円(税込)

※チケット料金にはコンサートパンフレット代金が含まれています。

※3歳児以上からチケットが必要になります

問い合わせ :TEL 050-5533-0888(平日12:00~15:00)

※コロナ禍におけるテレワーク中に付き、 休業の場合もございます。

一般発売日:2021年8月7日(土)



岡村孝子オフィシャルサイト: https://okamuratakako.com/