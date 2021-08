ベルメゾンの『トムとジェリー』ホームアイテムで暮らしを楽しく♪

千趣会の通販事業ベルメゾンは、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、昨年誕生80周年を迎えたキャラクター『トムとジェリー』のオリジナルホームアイテム10点を、2021年8月4日(水)よりベルメゾンネットにて販売を開始する。



『トムとジェリー』は1940年に生まれたアメリカの人気アニメーション作品で、イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタコメディ。2021年3月には映画『トムとジェリー』が全国公開され、今尚愛される作品だ。



この度、多くのファンから『トムとジェリー』のインテリアグッズがもっと欲しいとの要望により、今回のホームアイテムが誕生。また、ファンにとって待望の調理家電も発売する。



ラインナップは、コンパクトホットプレート、ティッシュケースカバー、コンセントカバーなど全10種♪ トムとジェリーが部屋の中で追いかけっこをしているような、楽しい気持ちにしてくれる遊び心のあるアイテムにぜひ注目してほしい。



>>>かわいい『トムとジェリー』ホームアイテムラインナップを見る(写真9点)





TOM AND JERRY and all related characters and elements (C)& TM Turner Entertainment Co.(s21)