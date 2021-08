【ECプラットフォーム「futureshop」利用店向け】通販特化型CRMツール「アクションリンク」の無料キャンペーン開始

EC通販特化型CRM自動化ツール「アクションリンク」を運営するアドブレイブは8月4日、フューチャーショップが提供するECサイト構築プラットフォーム「futureshop(フューチャーショップ)」において、「アクションリンク」の月額最大2カ月無料キャンペーンを開始した。これにより「futureshop」を利用するEC事業者は、顧客属性や購買履歴、WEB閲覧履歴などのデータおよび深層学習AIを活用したOne to Oneマーケティングを自動化できる専用プラン「アクションリンク for futureshop」を最大2カ月間無料で導入できる。キャンペーンの申し込み期間は9月30日まで。



アドブレイブの運営する「アクションリンク」は、EC通販に特化した国産CRMツール。顧客データ、商品データ、注文履歴、閲覧履歴など、CRMに必要なデータを顧客軸で1つに統合し、誰でもその場で分析、予測、配信などのマーケティングに活用できるシステム環境を実現できる。過去数千回のPDCAによってリピート売上への効果が証明された”鉄板シナリオ”がインストールされており、ツール導入直後から効果的な施策をスタートできるほか、シナリオの自由なチューニングにも対応。EC通販に特化したツール設計により、施策に必要なデータ作成や計算、加工などの事前準備を自動化、一般的なCRM運用工数の9割を削減できるとしている。



「アクションリンク」は、SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」と提携し、「futureshop」の受注データ、顧客属性データ、商品データを「アクションリンク」と自動連携する機能「アクションリンク for futureshop」を提供している。このほど開始したキャンペーンでは、「futureshop」において「アクションリンク for futureshop」を申し込みした事業者に対し、申し込み当月と翌月の最大2カ月間の月額料金を無料にする。



なお、初期費用はキャンペーン対象外となり、 キャンペーン申込時に初期費用が発生する。