『すみっコぐらしのケロリン桶』発売後1カ月で累計1万個突破♪

スロウカーブより2021年6月18日に発売となった「すみっコぐらしのケロリン桶」が発売後1カ月で累計販売1万個を突破した。



2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。



そして「ケロリン」は、富山めぐみ製薬の解熱鎮痛薬。銭湯の風呂桶に広告を出したことから「ケロリン桶」はお風呂グッズとして人気を集め、近年は様々なキャラクターとコラボするようにもなっている。



そんな「ケロリン桶」に『すみっコぐらし』デザインを採用した「ケロリン桶」、その名も「すみっコぐらしのケロリン桶」が現在販売中♪ 本商品は、amazon他、ギフトショップザ・アキバ、山本無線・中央通り店(秋葉原)、アストップAKIBAカルチャーズZONE店にて取り扱い中だ。



是非今年の暑い夏は、子どもたちとこの「すみっコぐらしのケロリン桶」で水遊びを楽しもう♪



