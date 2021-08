山之内すず「“お前、ひねくれてんなぁ～”ってよく言われます」

山之内すずが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーから、「すずちゃんはひねくれ者ですか?」という質問が届いたのをきっかけに、“ひねくれっこ”について考えてみました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」8月2日(月)放送分)(16歳女性)山之内:いや~、「お前、ひねくれてんなぁ~」っていうのはよく言われますね。SCHOOL OF LOCK! にも、たくさんのひねくれっこたちが隠れてると思う。そんな生徒たちと「ひねくれっこ同好会」を設立したい!(笑)。今日は、ひねくれっこについて考えてみたいと思います!山之内自身が自分で自分を「ひねくれっこやなぁ」って思ったのは……「お風呂入れ」って言われたら入りたくなくなるし、「勉強しろ」って言われたら「は?! やりよるやん!」っていう……よくあるやつですね(笑)。一生反抗期みたいな、そんな感じでした(笑)。ひねくれっこのいいところは……「調子に乗らない」っていうところある気がします。結局、“どうせ自分なんか精神”になっちゃうからこそ、自分ができた人間やと全然思わへんし、自分がかわいい人間やとも思わへんし。自分のダメなところは自分で見つけられる、そこはいいところなのかなと思います。よくないところで言うと……本当にいい意味で言ってくれてることも、うまく捉えられないっていう。ちょっと申し訳ないことをしているな、と思うことは多々ありますね。勝手に自分で考えて……それを伝えられる時はまだいいんですよ。ちゃんと会話ができるから。ただ自分の中で解釈して終わるときが、いちばん「やってんな、自分」って思うなぁ。友達3人で遊ぶってなっても、「すず以外の2人で話したいことあるやろうから、すずはおらんほうがいいやろうなぁ」みたいな。だから、自分から(人との)距離を置いてしまうんですけど。大人数の中でも、「ここはしゃべらんほうがええなぁ」とか、「ここはおらんほうがええなぁ」と思って、早く帰っちゃったり……。そういうことは、すごいしちゃってきた人生やなぁ~って思うな。“ひねくれっこ”って言い方はかわいいけど、マジでただのめんどくさい女! だから友達できへんねん、ってめーっちゃ思う。ネガティブはネガティブでも、ちゃんと自分の思ってることを相手に伝えられるネガティブな人って、ちゃんと向き合えるからいいと思うけど……山之内の場合はただ心の中でひたすらネガティブな感情持って、勝手に自分からいろんなものと距離を置いていくっていう。いちばんめんどくさいタイプの女やと思う(笑)。でも、すごく大切な人とは向き合えるもんっ! っていう(笑)。こんな、めんどくさい女代表みたいな山之内なんですけど……山之内と仲良くしてくれてる人は、総じて心の広いめちゃくちゃいい人ってことになりますね(笑)。どうか山之内を見捨てず、仲良くしてください~……!そして、「私もひねくれっこです!」という方は、ぜひ(番組の掲示板に)書き込みください! そして、心の中でこっそり「わかる!」と思ってくれたあなた! ゆっくり仲良くなりましょう!! お互い、真っ直ぐひねくれっこ道、歩いていきましょう(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/