子どもが行う「祖父母の介護」「弟、妹の世話」「食事の準備」ヤングケアラーの実態

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。8月3日(火)の放送では、『夏休み特別授業~ヤングケアラーの君と~』をテーマにお届けしました。ヤングケアラーとは何なのか? 何が問題なのか? どうすればいいのか……? パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、朝日新聞記者の畑山敦子さんに話を聞きました。ヤングケアラーとは、本来大人がやるべき家事・介護などを大人の代わりに行っている18歳未満の子どもたちのことです。・病気の親に代わって祖父母の介護をしている・親の代わりに、弟、妹の世話をしている・親が家に帰ってこないので、1人で食事の準備をしている・メンタルに不安がある(精神疾患がある)家族の話を聞く・認知症の家族を見守っている・日本語が得意ではない(外国にルーツがある)家族に代わって通訳をしたり、病院、役所などでの手続きを任されている・聴覚障がいのある家族の通訳をしているなど、家族のさまざまな"ケア"をしている人たちが当てはまります。こもり教頭:自分がそれをすることが当たり前で、気づいていない人もいるかもしれないですよね。逆に気づいてほしいけど、周りに言えない人もいると思います。さかた校長:家族や家庭のことを、友達だったりに話せない生徒(リスナー)もいるかもしれない。今夜のSCHOOL OF LOCK! では、「ヤングケアラー」という言葉、そして存在を知ってほしいと思います。知った上で自分たちに何ができるのか、を考える2時間にしたいと思う。国が2020年12月から2月にかけて初めて全国の中高生に行った実態調査によると、家族の世話をしている"と答えたのは、中学2年で5.7%、全日制高校2年で約4.1%で、約20人に1人がヤングケアラーだ、ということがわかりました。また、7月27日~31日にかけて番組でもLINE MUSICと共同で独自のアンケートを実施したところ、1,281人の回答がありました。全年齢で「ヤングケアラーを知っている」人が46%、「知らない」人が43%、「聞いたことがある」人が11%でした。自分が「ヤングケアラーかもしれない」と答えた人は18%で、「いいえ」と答えた人が82%でした。さかた校長:家族が困っている家族を助ける、ということ自体は素晴らしいことじゃないですか。これは何が問題なのですか?畑山:家族が支え合うのはもちろんいいことで、話を聞いたヤングケアラーの人たちもすごく思いやりがあると感じたんですけど、本当に自分がやりたいことが犠牲になってしまっていると問題です。国の実態調査でも「家族の世話をしている」と答えた人のうち、「ほぼ毎日やっている」と答えた人が約5割いました。「家族の世話に1日どのくらいの時間がかかっているか?」では、中学生で約4時間、高校生で約4時間弱で、これは結構大きな時間だと思いました。家族の世話をしないといけなくて、勉強や部活、友達との時間など、本来できることができなくなっていたら……あとは進路を選ぶときにもそこが影響して、自分のやりたいことを変えざるを得ないとしたら、そこは見過ごしてはいけないところだと思います。さかた校長:本人からしたら家族のためだったり、優しさだったり、家族への愛ゆえの行動なんですよね。本当ならもっと自由な道があるのに、その選択肢を奪われてしまっている……そういうことに、本人が気づけていない状態もあるということですよね。畑山:そうですね。さかた校長:家庭内のことだから周りの友達に言いづらいということもあって、周りの人たちが気づいてあげようにもなかなか介入しづらいというか……。こもり教頭:把握しづらい、気づきづらい、というのも問題点になるのですか?畑山:そうですね。本人が学校や友達に言えるかというと、家族のことだし、ましてや病気や障がいがからむことだと話しづらいというのもあるようです。取材したなかに、2人家族で精神疾患のあるお母さんをケアしていたという人がいるんですけど、精神疾患の一般的なイメージが良くないのでずっと言えなかった、というのがありました。"人からどう思われるか"というのもあるかと思います。さかた校長:うん……。畑山:ほかにも、介護サービスを利用していて、サービスが入っていないときに子どもが世話をしているということを気づけていない人が多いのかな、と思います。こもり教頭:(番組独自のアンケートで)「家事や家族の世話をすることを誰かに相談するのに、ためらいを感じますか?」という質問には、約64%が「はい」と回答しています。畑山:やはり言いづらいんだろうな、と感じました。相談する、助けを求めるにしても、誰に言ったらいいのかというのも悩むと思います。さかた校長:社会全体でヤングケアラーをケアしたり、手助けする動きはあるんですか?畑山:これまでもヤングケアラー当事者、経験した人の声を、世の中に伝えたり支えたりする人たちがいたんですけど、国も実態調査など、去年から取り組みを進めています。実態をふまえて、支援策などはまさにこれからやっていこうとしている段階です。相談したり悩みを話しあったりできる場を作っている団体を間接的に支えたり、スクールソーシャルワーカーを増やしたり、家族が使える介護サービスを紹介して負担を減らしたりしようとしています。校長・教頭:うん……。畑山:あとは「厚生労働省 ヤングケアラー」と検索すると、電話で相談できるところや同じ経験をしている人たちでつながっているグループがいくつか紹介されています。(※厚生労働省・ヤングケアラーについてのページはこちら)この日電話をつないだヤングケアラーのリスナーとの会話のなかで、SOSの発信方法として、「秘密を守ってくれる先生に話す」や「デイサービスなどで家に来るケアマネージャーに相談する」など、話せる大人に相談するというアドバイスがありました。また母の体調が悪く祖母の介護を自宅でしているというリスナーには、「自治体で相談したら、サポートを紹介してくれる」と案内しました。最後のメッセージとして、畑山さんは、「抱えなくていい」と黒板に書きました。「"家族のために"という気持ちは大事だけど、"自分がやるしかない"というのはそうじゃない。自分のやりたいことや将来のことは優先してほしいし、もし世話をするのが当たり前と言われ気持ちをわかってもらえなかったとしても、他に相談したり話したりできると思います」と話していました。