BABYMETAL、初ライブヒストリーブック『10 BABYMETAL LEGENDS』発売

BABYMETALが2021年9月2日に初のLIVE HISTORY BOOK『10 BABYMETAL LEGENDS』を発売する。



本書は、BABYMETALの全ライブを手掛けるプロデューサー・KOBAMETALが、10年間のLEGEND=ライブの原点について綴った初の著書。歴代のライブ写真とともに10年のライブ活動を集約する内容となっている。



関連記事:BABYMETAL十番勝負、日本武道館の舞台で彼女たちが見せたもの



また、9月4日から9月23日まで渋谷・hmv museum。10月1日から10月10日まで大阪・心斎橋hmv museumにて、BABYMETAL結成から2021年の日本武道館10公演までのライブ活動を中心とした展示に加え、指向性スピーカーを使った音の演出、最新衣装展示。さらにはフォトスポットなどを設けた「10 BABYMETAL LEGENDS - EXHIBITION - 」を順次開催する。来場者特典として「10 BABYMETAL LEGENDS」EXHIBITION限定ステッカーの他、開催記念グッズや関連商品などの販売も予定している。



さらに、9月4日にHMV&BOOKS SHIBUYA 6F イベントスペース。10月2日にHMV&BOOKS SHINSAIBASHI イベントスペースにてLIVE HISTORY BOOK『10 BABYMETAL LEGENDS』の発売記念イベントも予定。本イベントは、HMV&BOOK onlineにて、『10 BABYMETAL LEGENDS』を全額内金にて購入した人(ローソンWEB会員限定)を対象に参加できる。





<書籍情報>







『10 BABYMETAL LEGENDS』



KOBAMETAL・著

ぴあMUSIC COMPLEX・編

発売日:2021年9月2日(木)

価格: 1870円(税込)

仕様:A5判/224P(予定)/無線綴じ

発行:ぴあ株式会社

内容:BABYMETAL初のLIVE HISTORY BOOK。BABYMETALの全ライブを手掛けるプロデューサー・KOBAMETALが、10年間のLEGEND=ライブの原点について綴った初の著書。2020年10月10日よりスタートした10周年イヤーもいよいよグランドフィナーレへ。9月より東京と大阪のhmv museumにて順次開催される「10 BABYMETAL LEGENDS」と連動した、歴代のライブ写真とともに届ける、10年のライブ活動を集約するオフィシャルブック。BABYMETALが世界でOnly Oneな存在になった現象、イギリスで起きた「Sonisphere Festival UK」の奇跡、屋内日本最大キャパの東京ドーム2DAYS、METAL RESISTANCE最終章となった日本武道館10公演 ほか全10章でお届け。

※仕様、構成、内容等は変更される場合がありますので予めご了承ください。

法人別予約特典: HMV&BOOKS、Amazon、タワーレコード、アスマートにて特典付きで販売。各店舗デザイン違いで4種類のアザーカバーが付きます。

販売場所:全国書店、ネット書店、CDショップほか

【Amazon特典付き】https://www.amazon.co.jp/dp/4835646355

【Amazon通常】https://www.amazon.co.jp/dp/4835643429

【HMV&BOOKS オンライン】https://www.hmv.co.jp/product/detail/12089603

【タワーレコードオンライン】https://tower.jp/item/5234905

【アスマート】https://www.asmart.jp/p_90026411



<イベント情報>







「10 BABYMETAL LEGENDS - EXHIBITION - 」



【東京会場】

会場:hmv museum (「HMV&BOOKS SHIBUYA」6F)

日程:2021年9月4日(土)~9月23日(木・祝)

営業時間:11:00~19:30 ※入場は19:00まで

【大阪会場】

会場:hmv museum 心斎橋 (「HMV&BOOKS SHINSAIBASHI」店内)

日程:2021年10月1日(金)~2021年10月10日(日)

営業時間:11:00~20:30 ※入場は20:00まで

※店舗の営業時間に準じ、営業日・営業時間が変更となる可能性がございます。ご了承ください。

【注意事項】

・展示物にはお手を触れないようにお願い致します。

・動画撮影は不可、写真撮影は一部エリアを除き可能となります。

・各会場の展示物は一部異なるものがございます。

・展示内容の一部を予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

・本企画展は再入場不可となります、ご了承ください。

・開催記念グッズのご購入はmuseumご来場のお客様以外も可能となっております。

・営業⽇時は感染症拡⼤防⽌の観点から急遽、変更になる場合がございます。

料金:1000円(税込)

※未就学児無料

※当日券は現金のみのお支払いになります。クレジットカード・電子マネー等キャッシュレス決済のお取り扱いはございませんのでご注意ください。

【前売券販売(ローソンチケット)】

感染症拡大防止の観点からお客様集中による混雑回避のため、ローソンチケットにて各会場ごとに時間指定前売券の販売を行います。当日券の販売も行いますが、前売券で完売となっている時間帯は当日券販売を行わない可能性がございます。

変更となる場合は特設ページ・Twitterにてお知らせいたします。

【初日/土日祝日】

1時間ごとの指定あり

【平日】

時間指定あり

入場時間:11:00~14:00、14:00~17:00、17:00~最終入場時間

販売開始日

東京:8月11日(水)18:00~

大阪:後日お知らせいたします。

販売ページ:https://l-tike.com/babymetal-museum/

【当日券販売(会場受付)】

各会場の入場受付にてご購入いただけます。

※混雑回避のため前売券は各回に上限数を設けております。前売券の上限に達している場合でも当日の状況によりその回の当日券を販売する可能性がございます。

※当日券に関する情報は各店舗のTwitterにてご確認下さい。変更となる場合は特設ページ・店舗Twitterにてお知らせいたします。

※会場での販売は当日券のみとなります。

※会場オープン時より販売します。

※当日ご購入いただいた入場券は当日のみ有効となります。別日程には入場できませんので予めご了承ください。

※混雑状況によっては入場規制をさせていただく場合もございます。

※会期中の入場について、入場を整理券制とさせていただく場合がございます。

※配券の状況につきましては各店舗にお問い合わせください。

■hmv museumへご来場いただくお客様へ

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、当社では厚生労働省のガイドライン等を 参考に、感染拡大の防止に細心の注意を払い、イベントを実施してまいります。 感染拡大防止の趣旨をご理解いただき、下記のご協力をお願い致します。

●ご来場のお客様には、マスクの着用、咳エチケット、ソーシャルディスタンスの確保にご協力をお願い致します。

●会場入口にてアルコール消毒液の設置を行いますので、ミュージアム会場内にご入場の前にご利用をお願い致します。

●ご入場前に、非接触型体温計による検温を行わせていただきます。37.5度以上の熱がある場合はご入場をお断りいたします。

●会場の入場状況に応じ、入場を制限させていただく場合がございます。

●展示物にはお手を触れないようにお願い致します。

●レジに飛沫感染防止シートを設置し、スタッフはお客様と一定の距離をとった上で、マスク、ビニール手袋を着用し業務に携わらせていただきます。

●当日、発熱・咳・全身痛などの症状があり、体調にご不安のある方は、ご来場をご遠慮くださいますよう、お願い致します。

【参考】

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

【来場者特典】

『10 BABYMETAL LEGENDS - EXHIBITION - 』にご入場いただいたお客さまに先着で、

「10 BABYMETAL LEGENDS」EXHIBITION限定ステッカーを1枚プレゼントいたします。

THE ONE 会員のお客様は、入口で「THE ONE ID」をご提示いただき、ご本人確認が取れましたらTHE ONEバージョンのステッカーもお選びいただけます。

※ステッカーはいずれか1枚のお渡しとなります。

※どちらも数に限りがございます。無くなり次第終了となります。

※「THE ONE ID」は、THE ONEメンバーズサイトにログイン後、ページ上部に記載の【METALネーム】を押下すると表示されます。

【グッズ】

「10 BABYMETAL LEGENDS - EXHIBITION-」の開催を記念して、各会場にてグッズを販売いたします。

ラインナップは後日お知らせいたします。

【グッズのご購入に関して】

※商品のお取り置き、お取り寄せなどは承ることができませんので予めご了承ください。

※商品は数に限りがございます。当ページに記載がなくても、ご来店いただいた際に在庫が無い場合もございます。



「『10 BABYMETAL LEGENDS』発売記念イベント」



【東京・渋谷】

イベント日程:2021年9月4日(土)

2部制:①13:00~ / ②15:00~

会場: HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース

【大阪・心斎橋】

イベント日程:2021年10月2日(土)

2部制:①13:00~ / ②15:00~

会場:HMV&BOOKS SHINSAIBASHI イベントスペース

イベント内容:KOBAMETALによるイベントを予定

※BABYMETALメンバーの出演はございません

※出演者とお客様の間に「飛沫感染防止スクリーン」を設置しての観覧となります。予めご了承ください。

※お客様はマスクを必ず着用してのご参加となります。

※イベント会場では十分な空間を取っての観覧となります。必ずスタッフの指示に従ってご参加下さい。

【イベント参加方法】

対象期間内にHMV&BOOKS online にて、イベント対象商品を全額内金にてご予約購入いただいた方に、先着で本イベントにご参加いただけます。

※本イベントはローソンWEB会員の方のみ対象となります。登録なしでの購入の方は対象外となります

【対象商品】

『10 BABYMETAL LEGENDS』

KOBAMETAL・著

ぴあMUSIC COMPLEX・編

発売日:2021年9月2日(木)

【販売期間】

■2021年8月4日(水)12:00~2021年8月22日(日)22:59まで

※支払い方法は、クレジットカード支払い・コンビニ等お支払い(コンビニ・Pay-easy・ネットバンキング・Edy等)から選択となります。(代引きでの購入は不可)

※コンビニ等お支払い(コンビニ・Pay-easy・ネットバンキング・Edy等)での予約期限は2021年8月12日(木) 午後18:00までとなります。

※期間中でも用意できる商品の上限に達した場合は受付終了となります。

※1つの対象商品につきおひとりさま1点のみのご購入となります。

本イベントに関する詳しい詳細については下記URLよりご確認下さい。

https://www.hmv.co.jp/news/article/2108021015/



「10 BABYMETAL YEARS」Special Web Site:https://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/10babymetalyears

BABYMETAL Official Web Site:http://www.babymetal.com