PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「SUMMER SALE」が開催中だ。8月4日には、多数のコンテンツが対象タイトルとして追加された。セール期間は8月18日まで。

対象タイトルを追加

「SUMMER SALE」では、『FINAL FANTASY VII REMAKE』を50%オフの4,939円で、『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』を28%オフの7,112円で、『GUILTY GEAR -STRIVE- PS4 & PS5』を20%オフの6,864円で、『The Last of Us Part II Value Selection』を31%オフの2,960円で販売するなど、多数のラインアップが追加された。