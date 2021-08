暑い季節にぴったり♪ 『くまのプーさん』自然派レモネードシロップ

2021年8月に創業90年を迎える天然甘味料の専門メーカークインビーガーデンから、「Winnie the Pooh and Friends/ハニーレモネードシロップ」が新登場する。



『クマのプーさん』の原作は、1926年に発表されたA・A・ミルンの児童小説。 『くまのプーさん(Winnie the Pooh)』は、カナダからロンドンの動物園にやってきた子グマのウィニーにちなんで、A.A.ミルンが名付けた。クマのぬいぐるみでハチミツ好きの「プー」と、森の仲間たちとの日常が描かれる本作は、1960年代からはディズニーによって『くまのプーさん』シリーズのアニメーションが作られ、いまなお世界中で愛されている。



この度新発売となる「Winnie the Pooh and Friends/ハニーレモネードシロップ」は、カナダ産の100%ピュアはちみつと、広島県産レモン果汁を絶妙な配合でブレンドした、自然派レモネードシロップ。プーさんとゆかりの深いカナダの雄大な自然の中で、ミツバチたちが集めた美しい黄金色のはちみつを贅沢に使用。白砂糖や人工甘味料、添加物は一切使用せず、やさしくナチュラルな味わいに仕上がっている。



さらりとクセのないまろやかな味わいは果汁との相性が良く、太陽をたっぷり浴びた広島レモンの酸味と甘みを引き立てる。爽やかな甘みが口いっぱいに広がる本商品は、炭酸で割れば本格レモネードを手軽に楽しむことができ、ヨーグルトやアイスクリームにかけるのもおすすめの商品。



また、美しい乳白色のガラス瓶には、ぬくもりのある手描きスケッチ風のプーさんをデザイン。白・黒・黄色のコントラストが鮮やかだ。

イラストは瓶に直接印刷されているため、洗っても剥がれてしまう心配はない。レモネードを楽しんだ後は、キャップを外してディフューザーや一輪挿しとしても使用することができる。



暑い季節も、プーさんと一緒におうち時間を楽しもう♪



>>>商品イメージやデザインを見る(写真3点)



(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.