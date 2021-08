許斐剛40枚描き下ろし！新生劇場版『テニスの王子様』特典お披露目！

2021年9月3日(金)に公開される、初の劇場3DCGアニメーション作品『リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』の入場者特典情報が到着! 原作者・製作総指揮の許斐剛が、全国大会決勝直後のキャラクターたちを、40枚もの完全新規イラストとして描き下ろすことが発表! さらにイラストは劇場版本編のエンドロールで公開されるとともに、入場者プレゼント『「新生劇場版リョーマ!」エンドロール描き下ろし✭サプライズ原作ポストカード』として配布されることが決定した。



『テニスの王子様』は、1999年より『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて連載がスタートし、現在『ジャンプSQ.』にて連載中の続編『新テニスの王子様』を合わせ、累計発行部数6000万部を突破している許斐剛原作の人気漫画だ。

様々なメディアミックスでファンに愛され続け、10月でTVアニメ放送開始から20周年を迎える。



そしていよいよ初の劇場3DCGアニメーション作品『リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』が、9月3日(金)にスクリーンに登場する。



本作では、『テニスの王子様』と『新テニスの王子様』を繋ぐ空白の3カ月の間に起きた、誰も知らない物語が描かれる。

『テニスの王子様』のラストでの、立海大附属中学校との全国大会決勝戦から3日後、リョーマは武者修行のために単身渡米。

しかし、リョーマは現地へ到着した矢先、家族旅行でアメリカを訪れていた同級生・竜崎桜乃(CV:高橋美佳子)が、ギャングに絡まれているところに遭遇する。

桜乃を助けようとしてリョーマがボールを打ったことをきっかけに、なんと二人は過去のアメリカにタイムスリップ!

辿り着いたのは、リョーマの父が「サムライ南次郎」と呼ばれ、世界を舞台に活躍していた全盛期だった。

リョーマたちは、これまで謎に包まれてきた南次郎の引退の理由を探るため、若き南次郎と行動を共にすることに。

だがその矢先、桜乃が何者かに連れ去られてしまう事件が発生! リョーマたちは、南次郎の引退の理由に深く関わる事件に巻き込まれていく。



今回発表となった『「新生劇場版リョーマ!」エンドロール描き下ろし✭サプライズ原作ポストカード』で描かれるのは、『テニスの王子様』ラストでの全国大会決勝後のキャラクターたちの姿。

新生劇場版の舞台となる ”空白の3カ月間” で、リョーマを含むキャラクターたちがどう過ごしていたのか、美麗なカラーイラストで描かれている。

イラストは全て許斐による完全新規描き下ろしとなっており、その数なんと40枚!

それぞれ入場者プレゼントのポストカードとして、4週間にわたり毎週10枚ずつランダムに1枚ずつ配布される。



その入場者プレゼントのポストカード40枚の内、リョーマが描かれたものを含む8枚がこの度お披露目に!

桃城と海堂、大石と菊丸といった青学メンバーや、氷帝の宍戸・芥川・向日ら幼馴染3人組、立海の柳生・仁王ペア、山吹の千石、聖ルドルフの赤澤・金田ペアのほか、橘を胴上げする不動峰メンバーなど、各校のキャラクターたちが様々なシチュエーションで描かれる。

イラストは隅々まで許斐の遊び心が散りばめられており、正にファン垂涎!

その他の詳細は、アニメ『新テニスの王子様』の公式YouTubeチャンネルで8月14日(土)に行われる『アニメ 新テニスの王子様 オフィシャルチャンネル 超特大号 ハッピーサマーバレンタイン2021 SP』内で発表となるので、こちらもぜひご覧になっていただきたい。



また現在、毎週火曜日の夕方5:55より、テレビ東京系全国ネットにて放送中の『新生劇場版公開記念「テニスの王子様 全国大会篇」セレクション』にて、公開直前と直後の2回にわたって放送される特別番組で、ブー役・武内駿輔とフー役・竹内良太がMCを務めることが発表! どちらの番組も要チェックだ。



いよいよ公開まであと1カ月!

サプライズ満載で贈る、「シング×ダンス×プレイ」の新次元アドベンチャー『リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』は9月3日(金)全国ロードショー! 劇場へ急げ!



☆公開されたイラスト画像をチェックする(写真3点)>>>



(C)許斐 剛/集英社 (C)新生劇場版テニスの王子様製作委員会