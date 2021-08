チャンピオンズリーグ予選3回戦ファーストレグが3日に各地で行われた。

MF伊東純也が所属するヘンクはホームで強豪シャフタールと対戦した。39分に伊東が右サイドからクロスを上げると、中央のFWポール・オヌアチュが頭で叩き込んで先制に成功した。しかし、後半に入って63分にPKをMFテテに決められて同点に追いつかれる。さらに81分にはMFアラン・パトリキに勝ち越しゴールを押し込まれ、1-2の逆転負けを喫した。なお、伊東はフル出場で1アシストを記録した。

その他、MF堂安律が所属するPSVはホームでミッティランに3-0で快勝し、プレーオフ進出に大きく前進。スティーヴン・ジェラード監督率いるレンジャーズはアウェイでマルメに1-2で敗れた。

CL予選3回戦ファーストレグは残りの3試合が翌4日に行われ、セカンドレグは10日に開催される。

■CL予選3回戦

▼8月3日開催

スパルタ・プラハ(チェコ) 0-2 モナコ(モナコ)

マルメ(スウェーデン) 2-1 レンジャーズ(スコットランド)

ヘンク(ベルギー) 1-2 シャフタール(ウクライナ)

PSV(オランダ) 3-0 ミッティラン(デンマーク)

クルジュ(ルーマニア) 1-1 ヤング・ボーイズ(スイス)

ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) 1-1 シェリフ・ティラスポリ(モルドバ)

オリンピアコス(ギリシャ) 1-1 ルドゴレツ・ラズグラド(ブルガリア)

▼8月4日開催

スパルタク・モスクワ(ロシア) vs ベンフィカ(ポルトガル)

フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー) vs スラヴィア・プラハ(チェコ)

ディナモ・ザグレブ(クロアチア) vs レギア・ワルシャワ(ポーランド)