許斐剛原作によるアニメ「新テニスの王子様」のYouTube公式チャンネルで、特別番組「超特大号 ハッピーサマーバレンタイン2021 SP」の生配信が決定。「ハッピーサマーバレンタインデー」にあたる8月14日13時より、3部構成で届けられる。

「ハッピーサマーバレンタインデー」は、「テニスの王子様」「新テニスの王子様」の登場キャラクターたちに贈られるバレンタインチョコレートのお返しをする日として許斐が制定し、日本記念日協会にも登録されている記念日。特番「超特大号 ハッピーサマーバレンタイン2021 SP」の第1部では、2005年公開の「劇場版 テニスの王子様 二人のサムライ The First Game」を上映する。第2部では許斐と越前リョーマ役の皆川純子をゲストに招き、9月3日公開の劇場アニメ「リョーマ! The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」の特別映像を披露。第3部では「テニチャ#12」を展開。ゲストとして山吹中学校のメンバー・千石清純役の鳥海浩輔、亜久津仁役の佐々木望が出演する。なお総合MCは河村隆役の川本成が務める。

「アニメ 新テニスの王子様 オフィシャルチャンネル 超特大号 ハッピーサマーバレンタイン2021 SP」

開催日時:2021年8月14日(土)13:00~

配信先:アニメ 新テニスの王子様 オフィシャルチャンネル

プログラム

第1部「映画上映会『劇場版 テニスの王子様 二人のサムライ The First Game』」

第2部「公開まであと20日!『新生劇場版リョーマ!』スペシャル映像大公開」(ゲスト 許斐剛、皆川純子 / MC 川本成)

第3部「テニチャ#12」(ゲスト 鳥海浩輔、佐々木望 / MC 川本成)

(c)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト (c)許斐剛 TK WORKS/集英社・テレビ東京・NAS (c)劇場版テニスの王子様製作委員会2005