Q-Successから2021年8月のWebサーバのシェアが発表された。2021年8月はApacheとMicrosoft-IISがシェアを落とし、Cloudflare ServerとLiteSpeedがシェアを増やした。Q-Successの調査では、ApacheとMicrosoft-IISが長期にわたるシェアの下落、Cloudflareがシェアの増加を続けるという傾向がみられる。最近は、これまでシェアが増加していたNginxが鈍化しつつあり、それに代わるようにLiteSpeedがシェア増加の傾向を示している。
|順位
|Webサーバ
|今月のシェア
|先月のシェア
|推移
|1
|Nginx
|34.0%
|34.0%
|＝
|2
|Apache
|32.1%
|32.8%
|↓
|3
|Cloudflare Server
|19.2%
|18.9%
|↑
|4
|LiteSpeed
|10.3%
|9.3%
|↑
|5
|Microsoft-IIS
|6.7%
|6.8%
|↓
|6
|Node.js
|1.3%
|1.3%
|＝
|7
|Google Servers
|1.1%
|1.1%
|＝
|8
|Tengine
|0.1%
|0.1%
|＝
|9
|Cowboy
|0.1%
|0.1%
|＝
|10
|ArvanNginx
|0.1%
|0.1%
|＝
|11
|Tomcat
|0.1%
|0.1%
|＝
|12
|Apache Traffic Server
|0.1%
|0.1%
|＝
|13
|Kestrel
|0.1%
|0.1%
|＝
|14
|Caddy
|0.1%
|0.1%
|＝
|15
|IdeaWebServer
|0.1%
|0.1%
|＝
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。