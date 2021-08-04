Q-Successから2021年8月のWebサーバのシェアが発表された。2021年8月はApacheとMicrosoft-IISがシェアを落とし、Cloudflare ServerとLiteSpeedがシェアを増やした。Q-Successの調査では、ApacheとMicrosoft-IISが長期にわたるシェアの下落、Cloudflareがシェアの増加を続けるという傾向がみられる。最近は、これまでシェアが増加していたNginxが鈍化しつつあり、それに代わるようにLiteSpeedがシェア増加の傾向を示している。

  • 2021年8月Webサーバシェア/棒グラフ

    2021年8月Webサーバシェア/棒グラフ

  • Webサーバシェア推移グラフ - 資料: Q-Success提供

    Webサーバシェア推移グラフ　資料: Q-Success

順位 Webサーバ 今月のシェア 先月のシェア 推移
1 Nginx 34.0% 34.0%
2 Apache 32.1% 32.8%
3 Cloudflare Server 19.2% 18.9%
4 LiteSpeed 10.3% 9.3%
5 Microsoft-IIS 6.7% 6.8%
6 Node.js 1.3% 1.3%
7 Google Servers 1.1% 1.1%
8 Tengine 0.1% 0.1%
9 Cowboy 0.1% 0.1%
10 ArvanNginx 0.1% 0.1%
11 Tomcat 0.1% 0.1%
12 Apache Traffic Server 0.1% 0.1%
13 Kestrel 0.1% 0.1%
14 Caddy 0.1% 0.1%
15 IdeaWebServer 0.1% 0.1%

Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。