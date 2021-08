8月14、15日に東京・東京ガーデンシアターで開催予定だったライブイベント「EBiDAN THE LIVE 2021」の中止が発表された。

「EBiDAN THE LIVE」は、EBiDANに所属するアーティストが一堂に会するライブイベントで、2019年8月以来、2年ぶりの開催が予定されていた。各グループのオフィシャルサイトでは、「昨今の新型コロナウイルス感染拡大状況や緊急事態宣言の期間延長等に鑑み、ご来場いただくお客様や公演関係者の健康と安全を最優先に考慮し」中止の決断をしたというSDRからのお知らせを掲載。チケットの払い戻しについては、後日アナウンスするとした。

「EBiDAN THE LIVE」の出演者は超特急、DISH//、M!LK、SUPER★DRAGON、さくらしめじ、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、EBiDAN NEXT。ほかオープニングアクトとしてBUDDiiS、えびポン、STA*M(スタメン)、ZeBRA☆STAR、EDAMAME BEANSの参加が予定されていた。

EBiDAN THE LIVE 2021※開催中止

2021年8月14日(土)東京都 東京ガーデンシアター

2021年8月15日(日)東京都 東京ガーデンシアター

<出演者>

アーティスト:超特急 / DISH// / M!LK / SUPER★DRAGON / さくらしめじ / ONE N' ONLY / 原因は自分にある。 / EBiDAN NEXT

シャッフルユニット:きゅん▽特急(▽はハートマーク) / HASH## / TWO N' ONLY / 原因は僕にある。

※出演はいずれか1日のみ

オープニングアクト:BUDDiiS(両日) / えびポン(14日) / STA*M(14日) / ZeBRA☆STAR(15日) / EDAMAME BEANS(15日)