BABYMETAL、10周年イヤーグランドフィナーレをもって「LEGEND」封印へ

BABYMETALが2021年10月10日(日)、結成10周年イヤーのグランドフィナーレをもって「LEGEND=ライブ」を封印することを明らかにした。



去年の10月10日より、ベストアルバム『10 BABYMETAL YEARS』、BABYMETAL史上初の日本武道館10公演ワンマンライブ「10 BABYMETAL BUDOKAN」、10年間のライブ活動を集約した「10 BABYMETAL LEGENDS」、3つの大きな柱を軸に10年間の集大成となる活動を精力的に行ってきたBABYMETAL。



先日行われた日本武道館10公演の完走と同時に「METAL RESISTANCE」全10章が完結し、最終日公演をもってこの世界から旅立ち、「LIVING LEGEND」へと向けて歩み出すことが告げられていた。今回新たな発表として、10年間の「METAL RESISTANCE」を通じて生まれた数々の「LEGEND=ライブ」は、今年10月10日(日)をもって封印されることが告げられた。先日の日本武道館最終日公演を最後に今後の活動予定は発表されていない。





<リリース情報>



BABYMETAL

LIVE ALBUM『10 BABYMETAL BUDOKAN』

発売日:2021年10月1日(金)

収録曲:

1. BABYMETAL DEATH - Shin ver. -

2. ljime, Dame, Zettai

3. Gimme Chocolate!!

4. Doki Doki ☆ Morning

5. GJ!

6. NO RAIN, NO RAINBOW

7. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

8. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

9. Megitsune

10. KARATE

11. Headbangeeeeerrrrr!!!!!

12. THE ONE

13. Road of Resistance



詳細は、「10 BABYMETAL BUDOKAN」Special Websiteまで:https://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/10babymetalbudokan/

発売日:2021年9月29日(水)

Blu-ray & DVD & LIVE ALBUM



BABYMETAL Official Web Site:http://www.babymetal.com