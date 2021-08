スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント&ガチャ「D4 FES. -Started New World-」が開催中。

『D4DJ Groovy Mix』

レイドイベント「D4 FES. -Started New World-」は、イベント開催中限定の「レイドライブ」をプレイして、イベント参加者全員でレイドボスとなるレジェンドDJたちとライブバトルするイベント。レイドボスごとに競うGroovy Ptランキングと、イベント期間中の累計イベントPtを集めて競うイベントランキングを駆け上がるイベントとなっている。

各レイドボスの「レイドライブ」に挑戦することで固有の交換素材アイテムを獲得することができ、「レイドイベント交換所」にて、さまざまなアイテムを交換することができる。「★3 大鳴門むに」や、D4 FES. をモチーフにしたスペシャルなクラブアイテムも登場する。

さらに今回のイベントのキャラクター特攻として、イベント&ガチャで登場する「犬寄しのぶ」「新島衣舞紀」「矢野緋彩」「大鳴門むに」に加え、初めて「海原ミチル」が参戦する。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.