Nintendo Switchソフト『バンドリ! ガールズバンドパーティ! for Nintendo Switch』体験版が8月5日に配信されることが発表された。

『バンドリ! ガールズバンドパーティ! for Nintendo Switch』

『バンドリ! ガールズバンドパーティ! for Nintendo Switch』は9月16日発売のNintendo Switchソフト。体験版では、「STAR BEAT!~ホシノコドウ~」「That Is How I Roll!」「しゅわりん☆どり~みん」「BLACK SHOUT」「ゴーカ! ごーかい!? ファントムシーフ!」の全5曲、全楽曲6種類の難易度を収録している。

(C)2017 Nintendo (C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc.(C)bushiroad All Rights Reserved.