BiSHが恋愛相談に回答 臆病さが邪魔して好きな子と話せない10代男子にエール

BiSHが、8月2日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。この日の番組テーマ『君の未来を邪魔するもの』について、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭とともに、リスナーの投稿に書かれたお悩みの対処法を考えました。――リスナーのメッセージ【僕の理想の未来は、恋人を作ることです。それを邪魔してしまうものは、僕の臆病さです。好きな人がしゃべりかけてくれても、話すのが怖くて逃げ出してしまうことがあります。どうしたらいいでしょうか?】(13歳男性)こもり教頭:13歳なので中1か中2かだと思いますが……僕もこのころは、異性を意識して恥ずかしくなっちゃう、みたいなことがありましたね。さかた校長:年齢的に初恋の可能性もありますよね。好きな相手と会話をするのは勇気がいることだと思いますけど、ハシヤスメ先生は初恋のときは……?ハシヤスメ・アツコ:初恋……私は保育園のときなんですけど(笑)。でも中学生って多感なので、男の子に「あれ取って」って言うだけでもすごく緊張していましたね。自分も臆病な部分があったんですけど、大人になってから「あのときこうしていれば、好きな男の子と何か縁があったのかな……?」と思うとちょっと後悔は残りますね。こもり教頭:うん。ハシヤスメ・アツコ:でも、今こうやって体験談としてお話できているので……1歩踏みだして話しかけてほしいなと思います。さかた校長:アユニ先生はいかがですか?アユニ・D:私もけっこう学生のころから臆病なので、人が優しく話しかけてくれているにも関わらず不愛想になってしまったりとか……そういう自分に後悔するし嫌いになるし。でもそう簡単に直せないのもすごくわかるので……。さかた校長:気持ちとは裏腹な行動をとってしまう、ということですね。アユニ・D:そうですね。素直になるのがベストなのかなと思いますけど、難しいですよね。さかた校長:しかも、ここにトキメキがのっかってきますからね。その感情は、大事にしてほしいですね。もし勇気が出なくても、ハシヤスメ先生が言ってくれたように綺麗な思い出になるから。こもり教頭:でも"理想の未来は恋人を作ること"だから、作ってほしいと思うね。さかた校長:うん。でも夏休みに突入して会えなくなっているだろうから、気持ちが増幅するのか、諦めてしまうのか、すごい分かれ道だよね。セントチヒロ・チッチ:たしかに。でも、それでもその子が好きなら本当に大好きってことだから。次に会ったときに1歩進むことができたら、自分への破壊になるかもしれないしね。さかた校長:お~。いままでの自分を破壊してほしいよな。もし行動はできなくても、この夏休み中に貯めた思いを、2学期スタートの9月1日にぶつけてほしいね。その前にはBiSH先生の曲を聴いて……。こもり教頭:BiSH先生に背中を押してもらいましょう!さかた校長:力を借りましょう。ハシヤスメ・アツコ:背中をポンと押せる楽曲は、いっぱいありますので!【僕の「未来を邪魔するのもの」は自分自身です。最近、ほんとに自分がだらしなくて困ってます。ロフト付きの家で一人暮らしをしているのですが、前の日に「明日は絶対朝から起きて、掃除をして、勉強して1日を充実させよう」と思っても、次の日は起きたら数時間ロフトにこもって結局夕方からの活動になります。BiSHのみなさんも、そういうときはあったりするのでしょうか?】(16歳男性)セントチヒロ・チッチ:めっちゃわかる……! やらなきゃいけないことがあるのに、後回しにしてダラダラしちゃう、動けない……みたいなのはすごくあって。これは自分に小さいナマケモノがいっぱい付いちゃっているんだ、って思っているんですけど。(対処法は)ナマケモノを1個ずつ取っていくつもりで、やらなきゃいけないこと、やりたいことをリストアップするんです。それを1個ずつつぶしていく、というのをやっています。さかた校長:なるほどね! 怠けるのはわかっている前提、ということですね。僕も休日は夕方まで寝てしまうんですけど、やらなきゃいけないことはありますからね。チッチ先生、ありがとうございます!こもり教頭:前日の夜に書いて、朝からやっちゃえばいいんだよね。さかた校長:うん。充実した休日を過ごしてほしいですね。BiSHは、8月4日(水)にニューアルバム『GOiNG TO DESTRUCTiON』をリリースします。この日の放送では、アルバム収録曲の「CAN WE STiLL BE??」と「MY WAY」を初オンエア。番組内のコーナー・アイナLOCKS! にはこもり教頭が登場し、ダンスについて語り合う時間もありました。