『ディズニーキャラクターDIYTOWN』プーのお家を再現♪

セガトイズは、『くまのプーさん』の世界に登場する大きなツリーハウスを再現した『ディズニーキャラクターDIYTOWN(ディーアイワイタウン) 100エーカーの森の大きな木のおうち』を、2021年11月18日(木)に発売することを決定した。



「ディズニーキャラクターDIYTOWN」は、キャラクターがまるで我が家に飛び出してきたような、本格クオリティのドールシリーズ。頭・手・足は可動式になっており、様々なポーズ・シチュエーションのドール遊びをすることができる。温かさを感じる肌触りも、ディズニーファンの大人たちがつい夢中になるポイントだ。その見た目から好評を博し、発売から半年で10万体を突破した。

また、ドールシリーズのほかに、おうちを自由自在に組み換え可能なハウスシリーズを展開中だ。



この度、『くまのプーさん』の物語に登場する「100エーカーの森にある大きな木のおうち」を組み立てて遊ぶことできる商品が登場! 『くまのプーさん』といえばだれもが思い浮かべる、はちみつの滴る部屋を再現することができる。



その他、『くまのプーさん』に登場するブランコ、風船、冒険の地図などのアイテムを12種同梱。別売りの『ディズニーキャラクターDIYTOWN ドール くまのプーさん』に風船ピンを持たせれば、絵本『プーさんとはちみつ』に登場する、クリストファーロビンに「風船」を貰いはちみつを取りにいく名シーンなどの再現が可能だ。このアイテムは何の話に出てきたかなど記憶を思い出しながら、『くまのプーさん』の世界を追体験できる商品となっている。





また、本商品でしか手に入らない、ふわふわな起毛加工を施したピグレットのドールも同梱!



子どもから、親、祖父母世代まで、各々が体験してきた『くまのプーさん』の物語を家族揃って楽しもう♪



(C)Disney. Based on the”Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.