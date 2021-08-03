レノボ、16型モバイルワークステーション「ThinkPad P1 Gen 4」など発表

レノボ・ジャパンは8月3日、16.0型モバイルワークステーション「ThinkPad P1 Gen 4」と15.6型の「ThinkPad P15v Gen 2」を発表した。価格はThinkPad P1 Gen 4が378,400円（税込）から、ThinkPad P15v Gen 2が270,600円（税込）から。
「ThinkPad P1 Gen 4」は、前モデルとほぼ同じサイズながらも、さらなる狭額縁化により16.0型の大画面で、縦方向に表示領域が広いアスペクト比16:10のディスプレイを採用。解像度はWQUXGA（3840×2400ドット）とWQXGA（2560×1600ドット）から選択でき、反射防止・汚れ防止コーティング、マルチタッチ対応モデルも用意する。
冷却機能を強化し、Intel Xeon W プロセッサー、第11世代Intel Core i9/i7 Hプロセッサーの搭載が可能。グラフィックスはNVIDIA RTX A5000 LaptopからNVIDIA T1200 Laptopまで選択できる。
通信機能は5G通信、Wi-Fi 6E、Bluetooth v5.2にも対応。パワーボタンに指紋認証センサーを内蔵し、プライバシーシャッター付きFHD 1080P+IRカメラを選択できる。WQUXGAモデルにはX-Rite Pantoneファクトリー・カラー・キャリブレーション機能を標準搭載。
その他の主な仕様は、本体サイズおよび重量が約359.5×253.8×17.7mm、1.81kg（ノンタッチ）、約359.5×253.8×18.2mm、約1.86kg（タッチ）。メモリが最大64GB、ストレージが最大4TB（2TB M.2 SSD×2）。インタフェースはUSB 4（Thunderbolt 4対応）×2、USB 3.2 Gen1×2（内、Powered×1）、HDMI、SDメディアカードリーダー、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック。バッテリー駆動時間は最大約13.7時間。
「ThinkPad P15v Gen 2」は、最新の第11世代Intel Coreプロセッサーを搭載した15.6型モバイルワークステーション。グラフィックスはNVIDIA RTX A2000 Laptop GPUを選択可能。ディスプレイは高輝度600nitのUHD（3,840×2,160ドット）やマルチタッチ対応フルHD（1,920×1,080ドット） IPS液晶を用意。プライバシーシャッター付きカメラやテンキーを搭載する。
その他の主な仕様は、本体サイズが約366.5×250×21.17〜24.2mm、重量が約2.07kg。メモリが最大64GB、ストレージが最大4TB（2TB M.2 SSD×2）。インタフェースがUSB 4（Thunderbolt 4対応）、USB 3.2 Gen1×2（内、Powered×1）、HDMI、RJ-45、SDメディアカードリーダー、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック。バッテリー駆動時間が最大約9.5時間。