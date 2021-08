BLACKPINK、新アルバムより「How You Like That -JP Ver.-」MV公開

BLACKPINKが、自身初のフルアルバムとなる『THE ALBUM』の日本語バージョン『THE ALBUM-JP Ver.-』を2021年8月3日にリリースする。



すでに公開されているリード楽曲の「Lovesick Girls -JP Ver.-」MVは公開から2週間で1300万回再生。そして、アルバム発売日の8月3日に「How You Like That -JP Ver.-」のMVが新たに公開された。



2020年にリリースされているオリジナル・バージョンのMV は、YouTube公開24時間以内で最も多く視聴されたとしてギネス最高記録に認定されている。



また、8月8日に本国(韓国)デビュー5周年を迎え、周年を記念した初のドキュメンタリー映画『BLACKPINK THE MOVIE』が、8月4日より全世界約100カ国にて同時公開される。





<リリース情報>







BLACKPINK

1st JAPAN FULL ALBUM『THE ALBUM -JP Ver.-』



発売日:2021年8月3日(火)

Special site:https://sp.universal-music.co.jp/blackpink/thealbum_jp/

収録曲:

1. How You Like That -JP Ver.-

2. Ice Cream(Feat. Selena Gomez)

3. Pretty Savage -JP Ver.-

4. Bet You Wanna(Feat. Cardi B)

5. Lovesick Girls -JP Ver.-

6. Crazy Over You

7. Love To Hate Me

8. You Never Know -JP Ver.-

①初回限定盤(A Ver.)

品番:UPCH-7586

価格:4950円(税込)

1CD(全8曲収録)+1DVD

《DVD収録内容》(A Ver./B Ver./C Ver./Special Edition 共通)

・How You Like That -JP Ver.- Music Video

・Lovesick Girls -JP Ver.- Music Video

・ROSÉ「On The Ground」Japan Special Performance Movie

-スペシャルパッケージ仕様

-豪華封入特典

・A4 Sizeフォトブックレット (A Ver.)

・B3ポスター(A Ver.)

・フォトカード(全4種のうちランダム1枚)(A Ver.)

・円形BIGカード(全4種のうちランダム1枚)(A Ver.)

※特典応募シリアルアクセスコード

②初回限定盤(B Ver.)

品番:UPCH-7587

価格:4950円(税込)

-1CD(全8曲収録)+1DVD

《DVD収録内容》(A Ver./B Ver./C Ver./Special Edition 共通)

・How You Like That -JP Ver.- Music Video

・Lovesick Girls -JP Ver.- Music Video

・ROSÉ 「On The Ground」 Japan Special Performance Movie

-スペシャルパッケージ仕様

-豪華封入特典

・A4 Sizeフォトブックレット (B Ver.)

・B3ポスター(B Ver.)

・フォトカード(全4種のうちランダム1枚)(B Ver.)

・円形BIGカード(全4種のうちランダム1枚)(B Ver.)

※特典応募シリアルアクセスコード

③初回限定盤(C Ver.)

品番:UPCH-7588

価格:4950円(税込)

-1CD(全8曲収録)+1DVD

《DVD収録内容》(A Ver./B Ver./C Ver./Special Edition共通)

・How You Like That -JP Ver.- Music Video

・Lovesick Girls -JP Ver.- Music Video

・ROSÉ 「On The Ground」 Japan Special Performance Movie

-スペシャルパッケージ仕様

-豪華封入特典

・A4 Sizeフォトブックレット (C Ver.)

・B3ポスター(C Ver.)

・フォトカード(全4種のうちランダム1枚)(C Ver.)

・円形BIGカード(全4種のうちランダム1枚)(C Ver.)

※特典応募シリアルアクセスコード

⑥通常盤

品番:UPCH-2228

価格:2750円(税込)

-1CD(全8曲収録)

-封入特典

・フォトカード(全4種のうちランダム1枚)(通常Ver.)

*特典応募シリアルアクセスコード

■ソロ盤

⑨JENNIE Ver.

品番:UPCH-7589

価格:3850円(税込)

-1CD(全8曲収録)+スペシャルフォトブック(JENNIE Ver./60P)

-豪華封入特典

・フォトカード(全4種のうちランダム1枚)(JENNIE Ver.)

・チケット型しおり (JENNIE Ver.)

※特典応募シリアルアクセスコード

⑩LISA Ver.

品番:UPCH-7590

価格:3850円(税込)

-1CD(全8曲収録)+スペシャルフォトブック(LISA Ver./60P)

-豪華封入特典

・フォトカード(全4種のうちランダム1枚)(LISA Ver.)

・チケット型しおり(LISA Ver.)

※特典応募シリアルアクセスコード

⑪JISOO Ver.

品番:UPCH-7591

価格:3850円(税込)

-1CD(全8曲収録)+スペシャルフォトブック(JISOO Ver./60P)

-封入特典

・フォトカード(全4種のうちランダム1枚)(JISOO Ver.)

・チケット型しおり (JISOO Ver.)

※特典応募シリアルアクセスコード

⑫ROSÉ Ver.

品番:UPCH-7592

価格:3850円(税込)

-1CD(全8曲収録)+スペシャルフォトブック (ROSÉ Ver./60P)

-封入特典

・フォトカード(全4種のうちランダム1枚)(ROSÉ Ver.)

・チケット型しおり (ROSÉ Ver.)

※特典応募シリアルアクセスコード

④SPECIAL EDITION 初回限定盤(Blu-ray)

品番:UPCH-7594

価格:10780円(税込)

-1CD(全8曲収録)+2Blu-ray

《Blu-ray DISC1 収録内容》

BLACKPINK 2021 [THE SHOW]

1. Kill This Love (Live)

2. Crazy Over You (Live)

3. How You Like That (Live)

4. Dont Know What To Do (Live)

5. PLAYING WITH FIRE (Live)

6. Lovesick Girls (Live)

7. Love To Hate Me + You Never Know (Live)

8. SOLO (Live)

9. Gone (Live)

10. Pretty Savage (Live)

11. DDU-DU DDU-DU (Live)

12. WHISTLE (Live)

13. AS IF ITS YOUR LAST (Live)

14. BOOMBAYAH (Live)

15. FOREVER YOUNG (Live)

他(予定)

《Blu-ray DISC2 収録内容》(A Ver./B Ver./C Ver./Special Edition 共通)

-スペシャルパッケージ仕様

-豪華封入特典

・BLACKPINK 2021 [THE SHOW] スペシャルフォトブッ

・A4 Sizeフォトブックレット (Special Edition Ver.)

・フォトカード(全4種のうちランダム1枚)(Special Edition Ver.)

※特典応募シリアルアクセスコード

⑤SPECIAL EDITION 初回限定盤(DVD)

品番:UPCH-7595

価格:9680円(税込)

-1CD(全8曲収録)+2DVD

《DVD DISC1 収録内容》 (SPECIAL EDITION共通)

《DVD DISC2収録内容》(A Ver./B Ver./C Ver./Special Edition 共通)

-スペシャルパッケージ仕様

-豪華封入特典

・BLACKPINK 2021 [THE SHOW] スペシャルフォトブッ

・A4 Sizeフォトブックレット (Special Edition Ver.)

・フォトカード(全4種のうちランダム1枚)(Special Edition Ver.)

※特典応募シリアルアクセスコード

SPECIAL EDITION 通常盤(Blu-ray)

品番:UPCH-2230

価格:7480円(税込)

-1CD(全8曲収録)+1Blu-ray

《Blu-ray 収録内容》(SPECIAL EDITION共通)

※特典応募シリアルアクセスコード

SPECIAL EDITION 通常盤(DVD)

品番:UPCH-2231

価格:6380円(税込)

-1CD(全8曲収録)+1DVD

《DVD 収録内容》(SPECIAL EDITION共通)

※特典応募シリアルアクセスコード



<映画情報>



『BLACKPINK THE MOVIE』



【出演】BLACKPINK(JISOO、JENNIE、ROSÉ、LISA)

【制作】CJ 4DPLEX

【日本配給】エイベックス・ピクチャーズ

【公開日】8月4日(水)より全国ロードショー

ⓒ2021 YG ENTERTAINMENT INC. & CJ 4DPlex. ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN KOREA

映画公式サイト:https://blackpink-movie.jp



BLACKPINK JAPAN Official Website:https://ygex.jp/blackpink/