氷川きよし、ありのまま生きる美しさを表現した新アー写公開

氷川きよしが、2021年8月24日にポップスアルバム『You are you』を発売する。



2020年、氷川きよし初のポップスアルバム『Papillon-ボヘミアン・ラプソディ-』はビルボード週間アルバム・セールス・チャート1位(2020年6月22日付)、オリコン週間アルバムランキング (2020年6月22日付)2位を記録した。今作はそれに続く、ポップスアルバム第2弾となっている。



今作は氷川自身がkiiとして作詩を手掛けた「You are you」を表題曲に据えたポップス全12曲を収録したアルバム。以前から親交のある木根尚登のバックアップを得て、”レジリエンス (復活力)”をテーマに「ありのままに生きる姿が美しい」という氷川のメッセージを詰め込んだ。



収録曲の中には作詩kii、作曲木根尚登のタイトルチューン「You are you」、既発曲の湯川れい子作詩「紫のタンゴ」をEDMアレンジしたニューバージョン。さらには「テルマエ・ロマエ」を手がけた漫画家・文筆家のヤマザキマリの初作詩曲「生まれてきたら愛すればいい」、大黒摩季作詩・作曲の書き下ろし「Glamorous Butterfly」も収録されている。



・氷川きよし コメント:

アルバム「You are you」のテーマは、”レジリエンス(復活力)”ですね。苦悩多きこの時代にどう生きていくかとい う答えがすごく書かれたアルバムになっていると思います。前回のアルバム「Papillon-ボヘミアン・ラプソディ-」 は、かなり熱量があったんですけど、今回はその熱さというのをぐっと堪えて、熱いんだけど熱すぎない、そんな想いを凝縮し、魂を込めたアルバムです。今回のジャケットもビューティーに心掛けて、何時間も撮影しましたが、強い自信と自分らしさ、今、伝えたいこと、ありのまま生きる姿っていうのが一番美しいんだということをビジュアルでも表現させてもらいました。それぞれの人たちが、このアルバムを機に自分らしく、そして、人間としての輝きをますます持っていただいて、今いる場所で輝いてもらいたいなと思います。人生には絶望はいらない。希望しかないんだっていうことを感じてもらえる、愛の溢れるアルバムになったと思います。多くの皆様に聴いていただけることを願って、心を込めて一曲、一曲、ひと節、ひと節、言葉をかみしめるようにレコーディングさせていただきました。たくさんの方に届きますように。





<リリース情報>



氷川きよし

アルバム『You are you』



発売日:2021年8月24日(火)







Aタイプ

初回完全限定スペシャル盤

CD+DVD

品番:COZP-1800~1801

価格:3700円(税込)

※豪華歌詩ブックレット

※ステッカー封入(Aタイプ絵柄)







Bタイプ通常盤

CD

品番:COCP-41522

価格:3200円(税込)

※豪華歌詩ブックレット

※ステッカー封入(Bタイプ絵柄)

収録曲:

1. Frontier(作詩:石丸さちこ/作曲:森大輔/編曲:森大輔)

2. Jeanne dArc~聖女の微笑み~(作詩:塩野雅/作曲:塩野雅/編曲:梅堀淳)

3. Labyrinth(作詩:塩野雅/作曲:塩野雅/編曲:NaO)

4. 小夜月(作詩:中村真悟/作曲:中村真悟/編曲:中村真悟)

5. 紫のタンゴ(New ver.)(作詩:湯川れい子/作曲:杉本眞人/編曲:梅堀淳)

6. 9月に逢いたい(作詩:kii/作曲:平義隆/編曲:内田敏夫)

7. 生まれてきたら愛すればいい(作詩:ヤマザキマリ/作曲:木根尚登/編曲:Nishi-Ken)

8. RESET(作詩:木根尚登/作曲:木根尚登/編曲:清水信之)

9. You are you(作詩:kii/作曲:木根尚登/編曲:清水信之)

10. SEVEN DAYS WAR(作詩:小室みつ子/作曲:小室哲哉/編曲:Nishi-Ken)

11. Glamorous Butterfly(作詩:大黒摩季/作曲:大黒摩季/編曲:Yohey Tsukasaki)

12. I Dont Wanna Lie feat.氷川きよし(作詩:Micca/作曲:布袋寅泰/編曲:布袋寅泰)

【特典MV】

1. You are you

2. Glamorous Butterfly



氷川きよし 公式HP:https://columbia.jp/hikawa/