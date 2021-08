【直撃！次世代美少女】3歳の時からオタク、運動神経も抜群な“美しき怪物”優希クロエさん【写真15点】

逸材すぎる逸材、次世代美少女を発掘する不定期連載。2回目の今回は「純情のアフィリア」の優希クロエ(ゆうきくろえ)さん。物心ついた時からオタクだったという優希さんですが、実は運動神経も抜群で、合気道とモダンバレエを習っており、陸上では県大会出場経験も。そんな彼女のパーソナルに、インタビューと私服撮り下ろしカットで迫ります。



【写真】キャッチフレーズの「美しき怪物」、優希クロエさんの私服撮り下ろしカット【15点】



──自己紹介お願いします。



優希 純情のアフィリアというグループでアイドルをしています。個人ではモデルや女優などいろいろなことにチャレンジさせていただいております。



──アイドルになったきっかけは?



優希 カフェ&レストラン「アフィリア・グループ」のカフェで働いていた時に声をかけてもらったのがきっかけですね。最初は迷っていたんですが、元アフィリア・サーガのユカフィンさんが可愛い子がいるってプロデューサーの志倉さんに推薦してくれたと聞き、興味と嬉しさで加入を決めました。



──なってみてどうでしたか?



優希 最初は辛かったですね。アフィリアは歴史が長いので曲も多く、ダンスもそれぞれニュアンスも違うので覚えるのも大変でした。また、最初はコミュニケーション能力も乏しかったし、笑うのも苦手で。周りからもいつ辞めるんだろうって思われていました。でも新メンバーが入ってきた時にしっかりしなきゃって思うようになったことと、個人の活動もしていくうちに自信がついていったことで変われたのかなと思います。



──アイドル活動で思い出に残ることは?



優希 本当に最近のことなのですが、先日開催された関ヶ原唄姫合戦という音楽フェスイベントのステージの一曲目で感極まって泣いてしまったことですかね。海が見えて、大きなステージでファンの皆さんがいて。その時の曲が『飛行実習〜Learn To Fly〜』で、あなたに会えて良かったという感じの曲なこともあって感極まってしまいました。



──オタクだとお聞きしましたがいつからオタクだったんですか?



優希 物心ついた時から常に何かのオタクでした。3歳の時はモーニング娘。さんとディズニーが好きで。ディズニープリンセスはずっと好きです。そういえば幼稚園の時にベルって名乗ってました(笑)。小学校の頃からアニメにハマりましたね。父と兄の影響で。『涼宮ハルヒの憂鬱』や『アイシールド21』が好きでしたね。推しは蛭魔でした。ヤバ目のキャラ好きなんです(笑)。最近では『ハイキュー!!』にハマりましたね。及川徹が好きです!





──コスプレもされていたとか。



優希 コスプレは見るのが好きだったんですが、友達がコスプレ始めて誘われてやってみたのが最初でした。TFTやコミケなどのイベントに参加してました。『境界の彼方』の伊波桜のコスプレをした時に、原作の鳥居なごむさんにSNSで見つけてもらったことは今でも思い出に残っています。やっぱり好きなキャラになれるというのがコスプレの魅力です。



──そんな優希さんですが、実は運動神経抜群という噂もありますが。



優希 あんまり言ってないんですけど運動神経はいいと思います。ライブでもアクロバットしたりすることもあります。合気道とモダンバレエを習っていて、陸上でも県大会まで行きました。意外とやればなんでもできるタイプだったりします。



──キャッチフレーズの「美しき怪物」について教えてください。



優希 アフィリアのカフェで働いている中二病真っ盛りの時に決めたキャッチフレーズをそのまま使っています(笑)。アフィリアネームは「クロエ・モンストル・シャルマン」なんですけど、これは当時好きだった『GOSICK-ゴシック-』という作品のモンストル・シャルマンから取ってます。「美しき怪物」もここからですね。年齢とか設定とかも一緒なんです実は。



──かわいいが生き甲斐とSNSのプロフィールにも書いてありましたが



優希 可愛くなることに囚われてます(笑)。美容やファッションも大好きです。デザインも好きなので、グループの衣装を2つほどデザインさせていただいたり、コラボアパレルも何度かさせていただいてます。最近はジャンキーな食生活をやめて、野菜や大豆、鶏肉中心に自炊をするように努めています。



──最近のブームを教えてください?



優希 半身浴をしながら映画を見ることです。入浴剤を入れて汗をかきながら映画を見ています。最近はハングオーバーシリーズやマーベルを時系列で見てます。推しはキャプテンアメリカです!



──今後個人としてチャレンジしていきたいことは?



優希 先日の主演舞台がすっごく楽しくて、お芝居をもっと頑張ってみたいと思うようになりました。やっぱり「みんなで作り上げること」、「何かになれるもの」が好きみたいです。モデル業でも雑誌に出るとかもっと多くの人に知ってもらえるようになりたいですね。



──最後に目標を教えてください



優希 有名人になることです! もう街を歩けないくらいになりたいです! そのために一つ一つのことを丁寧にしながら、自分をもっと出していって、たくさんの人に気づいてもらえるように頑張っていきます。アイドル活動もお芝居もモデルもすべてうまくいくように努力をします。



▽優希クロエさんTwitter

@Chloe_J_Afilia

https://twitter.com/chloe_j_afilia?lang=ja



▽優希クロエさんInstagram

japaneseidol.chloe_j_afilia

https://www.instagram.com/japaneseidol.chloe_j_afilia/



▽純情のアフィリア公式HP

https://j-afilia.jp/



▽初のグラビアDVD・純情のアフィリア「純情 in 沖縄」

2021年9月15日(水)発売

8月21日よりリリースイベントも開催予定

詳細:http://stand-up-project.jp/j-afilia/



▽純情のアフィリア全国ツアー

魔法陣と水の妖精 〜 Magic Circle and Siren of Water fairy 〜

2021年9月4日(土)〜11月27日(土)まで、全国9箇所で開催予定

ツアー特設サイト:http://stand-up-project.jp/live/j-afilia_2021tour



