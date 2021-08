『すみっコぐらし』しろくま＆とかげのかわいいケーキが新登場♪

バンダイ キャンディ事業部では、大人気キャラクター ”すみっコぐらし” をモチーフにした個食サイズのケーキ『キャラデコmini すみっコぐらしのケーキ しろくま』、『キャラデコmini すみっコぐらしのケーキ とかげ』を2021年8月10日(火)より、セブン-イレブンの神奈川県川崎市の一部店舗にて販売する。



2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。



この度、そんな本作に登場する、北からにげてきたさむがりでひとみしりのくま ”しろくま” と、じつはきょうりゅうのいきのこりでつかまっちゃうからとかげのふりをしている ”とかげ” の2キャラクターを再現した、手作り感あふれるかわいい1人用サイズのケーキが登場。



”しろくま” は丸い耳やつぶらな瞳、ちいさな鼻を、手作業でひとつひとつクリームを絞って丁寧に作り上げられている。そして ”とかげ” の背中にはチョコプレートでできた背びれをあしらい、こちらも目や口元はひとつひとつクリームを絞って、とかげの素朴な表情を再現している。

どちらもキャラクターの特長であるやさしくてかわいらしい雰囲気にこだわって仕上げられた、店頭で目が合うと思わず連れて帰りたくなるような商品となっている。



味は、 ”しろくま” はバニラ風味のムースの中にもも風味のムースが、 ”とかげ” はバニラ風味のムースの中にマスカット風味のムースがつまっている。どちらも爽やかな口当たりで、夏のおやつにぴったりの商品だ。



本商品は2021年8月10日(火)より、セブン-イレブンの神奈川県川崎市の一部店舗で発売予定。近くに立ち寄った際はぜひチェックしてみてほしい。



