『Dead by Daylight』のコラボカフェ「The Entity Cafe Dead by Daylight × Tree Village」が8月7日より東京スカイツリータウン・ソラマチ 西4階「ツリービレッジ」にて開催される。

非対称対戦型ホラーサバイバルゲーム『Dead by Daylight』コラボカフェ【The Entity Cafe Dead by Daylight × Tree Village】が開催決定。新規描き下ろしデフォルメミニイラストを使用したグッズもこのコラボカフェに合わせて販売される。開催期間は8月7日から27日まで。

メニューラインナップは「チェイスオムライス」「ガス・ヘヴンのサンドイッチ」「脱出だ!ケーキ」「ブラッドポイントかき氷」「アイスドリンク(ココアorアイスカフェオレ)」「黒壇のメメモリジュース(クランベリー)」。

(C) 2021 Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.