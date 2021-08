V6が9月4日にリリースする14枚目のアルバム「STEP」の収録内容詳細が発表された。

「STEP」は新曲のみで構成されたオリジナルアルバム。KOHHが楽曲提供した「雨」「家族」、NHK「みんなのうた」8月・9月放送曲で堀込高樹(KIRINJI)が作詞作曲を手がけた「素敵な夜」のほか、Keishi Tanaka、Tempalay、岩崎慧、Micro(Def Tech) 、森山直太朗、御徒町凧など幅広いジャンルのクリエイターによる楽曲が収められる。

アルバムの収録内容とあわせてV6の新アーティスト写真も公開された。個人アーティスト写真はアルバムジャケットと同じく写真家の操上和美が、メンバー全員のアーティスト写真は岡田准一が撮影している。なおアルバム通常盤には岡田が撮影ディレクションを手がけた、6人の自然な表情を満載したフォトブックが封入される。

V6「STEP」収録内容

CD

01. 雨[作詞:千葉雄喜 / 作曲:VOLT、千葉雄喜]

02. blue[作詞:Ryohei Yamamoto / 作曲:Andre Merritt、Vinny Venditto]

03. Best Choice[作詞:栗原暁(Jazzin'park) / 作曲:久保田真悟(Jazzin'park)、栗原暁(Jazzin'park) / 編曲:栗原暁(Jazzin'park)]

04. Sweet Days[作詞・作曲:Keishi Tanaka / 編曲:Keishi Tanaka、George(MOP of HEAD)]

05. トビラ[作詞・作曲・編曲:岩崎慧]

06. 素敵な夜[作詞・作曲:堀込高樹 / 編曲:sugarbeans]

07. 分からないだらけ[作詞・作曲:小原綾斗 / 編曲:Tempalay]

08. Let Me[作詞:Micro(Def Tech) / 作曲・編曲:Micro(Def Tech)、Nagacho]

09. 家族[作詞:千葉雄喜 / 作曲:U-LEE、千葉雄喜]

10. High Hopes(Coming Century)[作詞:イケガミキヨシ / 作曲:Mori Zentaro、イケガミキヨシ / 編曲:Mori Zentaro]

11. グッドラックベイビー(20th Century)[作詞:森山直太朗、御徒町凧 / 作曲:森山直太朗 / 編曲:櫻井大介]

※10曲目、11曲目は通常盤のみ収録

初回限定盤A DVD / Blu-ray

・「雨」Music Video

・ジャケ写撮影・MV撮影メイキング

初回限定盤B DVD

・撮り下ろし特典映像