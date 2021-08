UEFA(欧州サッカー連盟)は2日、チャンピオンズリーグ(CL)予選プレーオフの組み合わせ抽選会を行った。

CL予選は3回戦のファーストレグが今月3〜4日に、セカンドレグが同10日に開催される。3回戦の開催に先駆けてプレーオフの組み合わせが決定。プレーオフはファーストレグが8月17〜18日に、セカンドレグが同24〜25日に開催される。

FW堂安律が所属するPSVは3回戦でミッティランに勝てば、プレーオフでスパルタク・モスクワ対ベンフィカの勝者と当たる。MF伊東純也が所属するヘンクは、3回戦でシャフタールを破ると、プレーオフでスパルタ・プラハ対モナコの勝者と対戦することが決まった。

■CL予選3回戦

[1]クルジュ(ルーマニア) vs ヤング・ボーイズ(スイス)

[2]フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー) vs スラヴィア・プラハ(チェコ)

[3]マルメ(スウェーデン) vs レンジャーズ(スコットランド)

[4]オリンピアコス(ギリシャ) vs ルドゴレツ・ラズグラド(ブルガリア)

[5]ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) vs シェリフ・ティラスポリ(モルドバ)

[6]ディナモ・ザグレブ(クロアチア) vs レギア・ワルシャワ(ポーランド)

[7]スパルタ・プラハ(チェコ) vs モナコ(モナコ)

[8]ヘンク(ベルギー) vs シャフタール(ウクライナ)

[9]スパルタク・モスクワ(ロシア) vs ベンフィカ(ポルトガル)

[10] PSV(オランダ) vs ミッティラン(デンマーク)

■CL予選プレーオフ

ザルツブルク(オーストリア) vs ブレンビー(デンマーク)

[1]の勝者 vs [2]の勝者

[3]の勝者 vs [4]の勝者

[5]の勝者 vs [6]の勝者

[7]の勝者 vs [8]の勝者

[9]の勝者 vs [10]の勝者