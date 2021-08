UEFA(欧州サッカー連盟)は2日、ヨーロッパリーグ(EL)予選プレーオフの組み合わせ抽選会を行った。

EL予選は3回戦のファーストレグが3日と5日に、セカンドレグが同10日と12日に開催される。3回戦の開催に先駆けてプレーオフの組み合わせが決定。プレーオフは3回戦を突破した8チーム、プレーオフから参戦する6チーム、さらにチャンピオンズリーグ予選3回戦で敗れた6チームの計20チームで争われる。

FW古橋亨梧が所属するセルティックは3回戦でヤブロネツに勝てば、プレーオフでDF菅原由勢が所属するAZとの対決が実現する。MF田中亜土夢が所属するHJKヘルシンキは3回戦でネフチ・バクーに勝利すれば、プレーオフでトルコの強豪フェネルバフチェと対戦。FW北川航也が所属するラピード・ウィーンは予選3回戦でアノルトシス・ファマグスタを破れば、ゾリャ・ルハーンシクと当たることが決まった。

EL予選プレーオフのファーストレグは8月19日に、セカンドレグは同26日に開催される。

■EL予選3回戦

[1]ガラタサライ(トルコ) vs セント・ジョンストン(スコットランド)

[2]ラピード・ウィーン(オーストリア) vs アノルトシス・ファマグスタ(キプロス)

[3]ヤブロネツ(チェコ) vs セルティック(スコットランド)

[4]ネフチ・バクー(アゼルバイジャン) vs HJKヘルシンキ(フィンランド)

[5]ムラ(スロベニア) vs ジャルギリス(リトアニア)

[6]オモニア(キプロス) vs フローラ・タリン(エストニア)

[7]リンカーン・レッド・インプス(ジブラルタル) vs スロヴァン・ブラチスラヴァ(スロバキア)

[8]カイラト・アルマトイ(カザフスタン) vs アラシュケルト(アルメニア)

▼CL予選3回戦

[9]オリンピアコス(ギリシャ) vs ルドゴレツ・ラズグラド(ブルガリア)

[10]マルメ(スウェーデン) vs レンジャーズ(スコットランド)

[11]フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー) vs スラヴィア・プラハ(チェコ)

[12]ディナモ・ザグレブ(クロアチア) vs レギア・ワルシャワ(ポーランド)

[13]ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) vs シェリフ・ティラスポリ(モルドバ)

[14]クルジュ(ルーマニア) vs ヤング・ボーイズ(スイス)

■EL予選プレーオフ

ラナース(デンマーク) vs [1]の勝者

[2]の勝者 vs ゾリャ・ルハーンシク(ウクライナ)

[3]の勝者 vs AZ(オランダ)

フェネルバフチェ(トルコ) vs [4]の勝者

[5]の勝者 vs シュトゥルム・グラーツ(オーストリア)

[6]の勝者 vs ロイヤル・アントワープ(ベルギー)

[9]の敗者 vs [7]の勝者

[10]の敗者 vs [8]の勝者

[11]の敗者 vs [12]の敗者

[13]の敗者 vs [14]の敗者