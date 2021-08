『トムとジェリー』ぬいぐるみやリュック、限定プライズ登場！

イオンファンタジーは、『トムとジェリー』の限定プライズゲーム用景品を、イオンファンタジーが運営するアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて8月6日(金)より順次展開する。



『トムとジェリー』は1940年に生まれたアメリカの人気アニメーション作品で、イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタコメディ。2021年3月には映画『トムとジェリー』が全国公開され、今尚愛される作品だ。



この度登場する本作の限定プライズゲーム用景品には、「トムとジェリー ファニーアートBIGぬいぐるみ」「トムとジェリー BIGリュック」「トムとジェリー ハイカットスニーカー」「トムとジェリー ハンギングポーチ」「トムとジェリー デイパックポーチ」「トムとジェリー フィギュアストラップ」が登場。



さらに、限定プライズの展開を記念し、抽選で3名に高さ約60cmのトムとジェリーがセットになった「トムとジェリーファニーアート超・超・超BIGぬいぐるみ」が当たるTwitterキャンペーンを8月2日(月)よりモーリーファンタジー公式Twitterにて実施する。詳細は公式Twitterをチェック!



