「公民連携」を加速させ、社会課題に挑む・「公民連携」で企業、行政の成長を加速させる　OSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE 2021 in Higashiosaka を開催！

～「公民連携」を加速させ、社会課題に挑む～
～「公民連携」で企業・行政の成長を加速させる～
大阪府及び府内43市町村のオール大阪の公民連携プラットフォームであるOSAKA MEIKAN によるプロジェクトである「OSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE」だが、本年度3回目の開催を予定している。
今回は、東大阪市と共催で、「OSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE 2021 in Higashiosaka 」を2021年8月3日（火曜日）、2021年8月4日（水曜日）の2日間開催する。概要は以下のとおり。
1．概要
名 称：OSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE 2021 in Higashiosaka
日 時：令和3年8月3日（火曜日）13時から16時45分（予定）、令和3年8月4日（水曜日） 9時30分から16時40分（予定）
形 式：オンライン
参加者：スタートアップ・ベンチャー企業等（スピーカー）／全国27社、ベンチャーキャピタル・コーポレートベンチャーキャピタル・金融機関
大阪府・市町村（公民連携担当部門） ※後日、府内43市町村へは当日の動画をシェア。
主 催：OSAKA MEIKAN実行委員会
共 催：大阪府・東大阪市
後 援：近畿経済産業局、近畿財務局、大阪商工会議所、一般社団法人関西経済同友会、公益社団法人関西経済連合会、公益社団法人2025年日本 国際博覧会協会
協 力：株式会社BOMAHO
※本事業は、参加企業、府内市町村、VC・CVC・金融機関のみによるCLOSED（視聴者限定）の事業である。
2．ホームページ
OSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE 2021 in Higashiosaka
3.参考
第1回 OSAKA MEIKAN Growth Drive 2020
OSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE 2021.Vol1
OSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE 2021 Feat.HIRAKATA
■問い合わせ
大阪府 財務部 行政経営課 公民連携グループ （公民戦略連携デスク）
ダイヤルイン番号：06-6944-6401
メールアドレス：info@meikan.osaka