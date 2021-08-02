「公民連携」を加速させ、社会課題に挑む・「公民連携」で企業、行政の成長を加速させる　OSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE 2021 in Higashiosaka を開催！

～「公民連携」を加速させ、社会課題に挑む～

～「公民連携」で企業・行政の成長を加速させる～

大阪府及び府内43市町村のオール大阪の公民連携プラットフォームであるOSAKA MEIKAN によるプロジェクトである「OSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE」だが、本年度3回目の開催を予定している。

今回は、東大阪市と共催で、「OSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE 2021 in Higashiosaka 」を2021年8月3日（火曜日）、2021年8月4日（水曜日）の2日間開催する。概要は以下のとおり。

1．概要

名 称：OSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE 2021 in Higashiosaka

日 時：令和3年8月3日（火曜日）13時から16時45分（予定）、令和3年8月4日（水曜日） 9時30分から16時40分（予定）

形 式：オンライン

参加者：スタートアップ・ベンチャー企業等（スピーカー）／全国27社、ベンチャーキャピタル・コーポレートベンチャーキャピタル・金融機関

大阪府・市町村（公民連携担当部門） ※後日、府内43市町村へは当日の動画をシェア。

主 催：OSAKA MEIKAN実行委員会

共 催：大阪府・東大阪市

後 援：近畿経済産業局、近畿財務局、大阪商工会議所、一般社団法人関西経済同友会、公益社団法人関西経済連合会、公益社団法人2025年日本 国際博覧会協会

協 力：株式会社BOMAHO

※本事業は、参加企業、府内市町村、VC・CVC・金融機関のみによるCLOSED（視聴者限定）の事業である。

2．ホームページ

OSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE 2021 in Higashiosaka

3.参考

第1回 OSAKA MEIKAN Growth Drive 2020

OSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE 2021.Vol1

OSAKA MEIKAN GROWTH DRIVE 2021 Feat.HIRAKATA

■問い合わせ

大阪府 財務部 行政経営課 公民連携グループ （公民戦略連携デスク）

ダイヤルイン番号：06-6944-6401

メールアドレス：info@meikan.osaka