◆ 東東京の二松学舎大付が大トリ！



『第103回全国高等学校野球選手権大会』東西東京大会の決勝戦が2日に東京ドームで行われ、西東京の東海大菅生が4年ぶり4度目、東東京の二松学舎大付が3年ぶり4度目となる夏の甲子園出場を決めた。



東海大菅生は第3シードから勝ち上がってきた国学院久我山を8－3で下し聖地行きを決めた。3－3の同点で迎えた4回に1番・千田が左翼席へ決勝3ランを放ち、投手陣は本田、桜井、千田がリレー。ベスト8だった今春センバツに続く春夏連続出場を勝ち取った。



二松学舎大付は関東第一を5－1で下し3年ぶりの甲子園出場。エース左腕・秋山が2回に自ら先制適時打を放つと、投げては6回まで1四球ノーヒットピッチング。8回に1点を失ったものの完投勝利でチームを甲子園へ導いた。



これで夏の甲子園に出場する全47都道府県49代表が決定。2年ぶりの開催となる『第103回全国高等学校野球選手権大会』は、8月3日にオンラインで組み合わせ抽選会が実施され、8月9日に開幕。入場は代表校の学校関係者に限り、一般の観客向けのチケット販売はされない。





◆ 第103回全国高等学校野球選手権大会・出場校



▼ 北海道

北北海道：帯広農（39年ぶり2回目）

南北海道：北 海（4年ぶり39回目）



▼ 東北

青 森：弘前学院聖愛（8年ぶり2回目）

岩 手：盛岡大付（4年ぶり11回目）

秋 田：明桜（4年ぶり10回目）

山 形：日大山形（4年ぶり18回目）

宮 城：東北学院（初出場）

福 島：日大東北（18年ぶり8回目）



▼ 関東

茨 城：鹿島学園（初出場）

栃 木：作新学院（10大会連続16回目）

群 馬：前橋育英（5大会連続6回目）

埼 玉：浦和学院（3年ぶり14回目）

千 葉：専大松戸（6年ぶり2回目）

東東京：二松学舎大付（3年ぶり4回目）

西東京：東海大菅生（4年ぶり4回目）

神奈川：横浜（3年ぶり19回目）

山 梨：日本航空（13年ぶり6回目）



▼ 北信越

新 潟：日本文理（2大会連続11回目）

長 野：松商学園（4年ぶり37回目）

富 山：高岡商（4大会連続21回目）

石 川：小松大谷（36年ぶり2回目）

福 井：敦賀気比（3大会連続10回目）



▼ 東海

静 岡：静岡（2大会連続26回目）

愛 知：愛工大名電（3年ぶり13回目）

岐 阜：県岐阜商（9年ぶり29回目）

三 重：三重（7年ぶり13回目）



▼ 近畿

滋 賀：近江（3大会連続15回目）

京 都：京都国際（初出場）

大 阪：大阪桐蔭（3年ぶり11回目）

兵 庫：神戸国際大付（4年ぶり3回目）

奈 良：智弁学園（2大会連続20回目）

和歌山：智弁和歌山（4大会連続25回目）



▼ 中国

岡 山：倉敷商（9年ぶり11回目）

広 島：広島新庄（5年ぶり3回目）

鳥 取：米子東（2大会連続15回目）

島 根：石見智翠館（2大会連続11回目）

山 口：高川学園（5年ぶり2回目）



▼ 四国

香 川：高松商（2大会連続21回目）

徳 島：阿南光（25年ぶり2回目）※統合後初

愛 媛：新田（初出場）

高 知：明徳義塾（2大会連続21回目）



▼ 九州・沖縄

福 岡：西日本短大付（11年ぶり6回目）

佐 賀：東明館（初出場）

長 崎：長崎商（5年ぶり8回目）

熊 本：熊本工（2大会連続22回目）

大 分：明豊（4年ぶり7回目）

宮 崎：宮崎商（13年ぶり5回目）

鹿児島：樟南（5年ぶり20回目）

沖 縄：沖縄尚学（2大会連続9回目）