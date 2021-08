YOASOBIの新曲「ラブレター」が8月9日に配信リリースされる。

「ラブレター」はTOKYO FMおよびJFN全国38局ネットで放送中の番組「SUNDAY'S POST」との共同企画「レターソングプロジェクト」にて制作された楽曲。「レターソングプロジェクト」はリスナーの手紙をもとにYOASOBIが楽曲を制作する企画で、当時小学6年生の“はつねさん”から届いた、音楽への感謝を綴った手紙を原作にしている。レコーディングには7月開催のユニクロ「UT」とのコラボ配信ライブ「SING YOUR WORLD」でも共演した、大阪桐蔭高等学校吹奏楽部が参加している。

また全国の郵便局では本日8月2日から新曲「ラブレター」のショートバージョン、Ayaseとikuraのメッセージが聴ける二次元コードをプリントしたポスターが掲出されている。さらに8月16日からは東京・代官山 蔦屋書店にて、ジュークボックス型ポストに手紙を投函すると「ラブレター」が聴けるイベント「LETTER BOOTH with YOASOBI」がスタート。8月24日からはWebショップ「郵便局のネットショップ」にて切手シート、封筒、便箋、はつねさんの手紙「音楽さんへ」をセットにした「YOASOBI ラブレターセット」の販売が開始される。

このほかYOASOBIは8月8日(日・祝)19:05からYouTubeにてオンラインイベント「夜遊反省会」を開催。今年2月に行われた初のワンマンライブ「KEEP OUT THEATER」および7月開催の配信ライブ「SING YOUR WORLD」のダイジェスト映像や、参加メンバーによる振り返りトークの模様を生配信する。Twitterにて実施中の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021」セットリスト予想キャンペーンの結果発表も行われる予定だ。

YOASOBI コメント

Ayase

“お手紙を原作”としてどのように楽曲にするか考えた際に、僕らの曲になることで、はつねちゃんの「音楽さんへの気持ち」が、より音楽に届くように、という想いに辿りつきました。

それを一番に考えてアレンジもしたので、初めて使う楽器を取り入れるなど新しいチャレンジもしています。

ikura

自分の音楽に対する愛とも照らし合わせながら、はつねちゃんの真っ直ぐな気持ちやパワーをそのまま歌にすることができたのではないかと思います。

はつねさん コメント

自分の想いを受け止めてもらったことが嬉しくて、それが自分の大好きな音楽の形となって、聴けることがすごく嬉しいです。

「泣いて笑ってそんな毎日も、歩いていくんだいついつまでも」という歌詞が大好きです。

YOASOBI オンラインライブ鑑賞イベント「夜遊反省会」

配信日時:2021年8月8日(日・祝)19:05~

配信URL:https://youtu.be/BJlq3puyXu4

<出演者>

YOASOBI(Ayase、ikura) / YOASOBIバンドメンバー(AssH、仄雲、ミソハギザクロ、やまもとひかる)