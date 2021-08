BALLISTIK BOYZ、ひと夏の恋に期待を寄せるサマーチューン「SUM BABY」MV公開

ダンス&ボーカルグループBALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEが、8月4日に発売となる4thシングルより、表題曲「SUM BABY」の先行配信をスタートした。



2020年8月に配信リリースした「SUMMER HYPE」に引き続き、今年も夏曲をリリースしたBALLISTIK BOYZ。今作は ”なにか起こりそうな夏” に期待を膨らませながらも、あっという間に過ぎていく夏休みのドキドキとヤキモキする気持ち。2つの感情が表現されたサマーチューンとなっている。



関連記事:登坂広臣が語る、華やかな表舞台で見つけた自分の「使命」とは?







8月2日20時から、音楽配信サービスAWAでLOUNGEイベントを開催。21時からは「SUM BABY」MVがYouTubeでプレミア公開される。





<リリース情報>



BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE

「SUM BABY」



先行配信日:2021年8月2日20時

配信URL:https://ballistikboyz.lnk.to/SB_DLSTR







BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE

4th SINGLE『SUM BABY』



発売日:2021年8月4日(水)

[CD+DVD]

品番:RZCD-77384/B

価格:4950円(税込)

[CD ONLY]

品番:RZCD-77385

価格:1500円(税込)

収録曲:

※2形態共通

1. SUM BABY

2. HANDS UP

3. Blow Off Steam

4. Chasin

5. SUM BABY(Instrumental)

6. HANDS UP(Instrumental)

7. Blow Off Steam Instrumental)

8. Chasin Instrumental)

※[CD+DVD]形態のみ

・SUM BABY Music Video

・「BALLISTIK BOYZ PROLOGUE LIVE TOUR 2021 "PASS THE MIC" ~WAY TO THE GLORY~」LIVE & DOCUMENTARY



BALLISTIK BOYZ 公式HP:https://m.tribe-m.jp/Artist/index/195