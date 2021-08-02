TAIKING（Suchmos）、仲間と過ごした湘南での1日を記録した「Easy」MV公開

現在活動休止中の6人組ロックバンドSuchmosのギタリストTAIKINGが、2021年8月1日に新曲「Easy」を配信リリースし、ソロプロジェクトをスタート。MVを公開した。



「この楽曲は晴れた日に映像も見て欲しい」という理由から、天気が晴れだった場合にMVが公開される予定になっていたが、湘南エリアの晴天を受けて、公開となった。



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本MVは、TAIKINGが仲間と過ごした地元・湘南での1日を記録した映像となっている。



さらに、TAIKINGと昔からの仲間であるダンサーJyunki（DefClan）との音楽やダンスなど様々なカルチャー発信や地元横浜の活性化を掲げるプロジェクト「CONNECTION」による、初イベント「CONNECTION FES 2021」を10月23日にYokohama Bay Hallにて開催する。





＜イベント情報＞







「CONNECTION FES 2021」



2021年10月23日（土）神奈川・Yokohama Bay Hall

時間：OEPN 16:30 / START 17:30

価格：3500円

※1人4枚まで応募可能。4歳以上はチケット必要。

出演者情報

・バンド>

TAIKING（Suchmos）

・DANCE

DefClan

Mad Skills Styler

CNS（Cloud Nine./No Spectator）

F.S.A

・FREESTYLE BASKETBALL

STILL BALLIN （スティボ）

・HUMAN BEATBOX>

TATSUYA

・EVENT MC

SUV

Shishigami

【CONNECTIONオフィシャルチケット一次先行販売受付（抽選）】

受付期間：2021年8月2日（月）00:00～8月16日（月）23:59

先行受付URL：https://eplus.jp/connectionfes21-official/



TAIKING 公式Twitter：https://twitter.com/totsukataiki