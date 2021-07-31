31日に東京オリンピック準々決勝でU－24ニュージーランド代表と対戦するU－24日本代表のスターティングメンバーが発表された。
一次ラウンドで唯一の3連勝を飾って決勝トーナメントに進出した日本。メンバーは以下の通り。なお、試合は18：00キックオフを予定している。
■U－24日本代表 スターティングメンバー（ポジションは登録上）
▼GK
12 谷晃生（湘南ベルマーレ）
▼DF
5 吉田麻也（サンプドリア／イタリア）〈Cap.〉※OA
13 旗手怜央（川崎フロンターレ）
14 冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
15 橋岡大樹（シント・トロイデン／ベルギー）
▼MF
6 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）※OA
7 久保建英（レアル・マドリード／スペイン）
10 堂安律（PSV／オランダ）
17 田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ）
16 相馬勇紀（名古屋グランパス）
▼FW
19 林大地（サガン鳥栖）
□U－24日本代表 控え
▽GK
1 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▽DF
3 中山雄太（ズウォレ／オランダ）
4 板倉滉（マンチェスター・C／イングランド）
▽MF
8 三好康児（アントワープ／ベルギー）
11 三笘薫（川崎フロンターレ）
▽FW
9 前田大然（横浜F・マリノス）
18 上田綺世（鹿島アントラーズ）