ポジションは予想

　31日に東京オリンピック準々決勝でU－24ニュージーランド代表と対戦するU－24日本代表のスターティングメンバーが発表された。

　一次ラウンドで唯一の3連勝を飾って決勝トーナメントに進出した日本。メンバーは以下の通り。なお、試合は18：00キックオフを予定している。

■U－24日本代表　スターティングメンバー（ポジションは登録上）
▼GK
12　谷晃生（湘南ベルマーレ）

▼DF
5　吉田麻也（サンプドリア／イタリア）〈Cap.〉※OA
13　旗手怜央（川崎フロンターレ）
14　冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
15　橋岡大樹（シント・トロイデン／ベルギー）

▼MF
6　遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）※OA
7　久保建英（レアル・マドリード／スペイン）
10　堂安律（PSV／オランダ）
17　田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ）
16　相馬勇紀（名古屋グランパス）

▼FW
19　林大地（サガン鳥栖）

□U－24日本代表　控え
▽GK
1　大迫敬介（サンフレッチェ広島）

▽DF
3　中山雄太（ズウォレ／オランダ）
4　板倉滉（マンチェスター・C／イングランド）

▽MF
8　三好康児（アントワープ／ベルギー）
11　三笘薫（川崎フロンターレ）

▽FW
9　前田大然（横浜F・マリノス）
18　上田綺世（鹿島アントラーズ）