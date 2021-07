景井ひなにTikTokに関する質問「どういう角度で撮れば盛れるの？」

景井ひなが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーから届いた「TikTokで盛れない」という質問にアドバイスしました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」7月29日(木)放送分)景井:今夜は、私が部長をつとめる『TikTok同好会』の活動を行います。SCHOOL OF LOCK! のオフィシャルTikTokにいろいろ投稿されていましたよね! (パーソナリテイの)さかた校長・こもり教頭はもちろん、山之内すずちゃん、アイナ・ジ・エンド先生も投稿をしてくれました! 見てくれましたか?【TikTokを撮るときに、自分がどういう角度で撮れば盛れるのかがわかりません……。私も友達もひなちゃんと同じようにオシャレが大好きなので、いい感じのお洋服を着てTikTokを撮ることがあるのですが盛れません……。撮り方がわからないです(笑)】景井:たしかに~! TikTokを撮るのって、慣れてないとすごく難しいと思います。私も、始めたときそうだったので。あと盛れる角度ってなると……普段自分が自撮りをしている角度が、一番盛れるのかなと思います。盛れてる表情とか顔とかっていうのは、どんどん撮ってわかることなので、たくさん撮ることがおすすめっていうのはあるんですけど……。いますぐに盛りたいっていう方は……TikTokの動画って縦画面で撮ることが多いと思うんですが、横画面で撮ってみてください。そうすると、顔が真正面じゃなくて斜めからのアングルになるので、少し顔に角度がついて映るんですよね。みんな盛れやすくなるので、横画面でTikTokを撮るのはすごくおすすめです!横画面で撮ると“儚い”感じが出るから、窓際で肘ついて外の明かりを少し顔に当てて、カーテンひらひらってさせたりして。儚い系のTikTokとか、アレはすごい盛れるのでおすすめです! そういうところからいろいろと角度をつけたりして、あとは自分の表情だったり、角度とかを見ながら研究していけばいいかなと思います!そして今月のTikTokの投稿は、私が『学校』というテーマで作りました~! ぜひ見てください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/