「劇場版『アルゴナビス from BanG Dream!』Prelude(仮題)」のタイトルが「劇場版アルゴナビス 流星のオブリガート」に決定。11月19日に公開される。

「BanG Dream!(バンドリ!)」発のボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」の一環として、2020年4月より放送されたTVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」。「劇場版アルゴナビス 流星のオブリガート」はTVアニメに新カットを加えた再構築版で、全編を通じて再アフレコが行われた。タイトルや公開日の決定と併せ、キービジュアルとティザービジュアル第1弾が解禁に。YouTubeではティザームービーも公開された。

全国の上映劇場とメイジャー公式サイトでは、A4クリアファイル付きムビチケカードを本日7月31日より順次発売。8月中旬にはブシロードオンラインストアとStore Mixaに、アクリルスタンド付きムビチケカードが登場する予定だ。

「劇場版アルゴナビス 流星のオブリガート」

2021年11月19日(金)公開

劇場版「アルゴナビス from BanG Dream!」(仮題)

2022年夏公開予定

(c)ARGONAVIS project. (c)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (c)bushiroad All Rights Reserved. (c)ARGONAVIS MOVIE project.