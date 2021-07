意外なコラボでアストンマーティンがミュージック・シーンに進出！？

アストンマーティンヴァルキリーとV12 スピードスターが、サンタンデイブとストームジーによる待望のニューシングル、「Clash」のミュージックビデオの主役になった。7月29日にリリースされた「Clash」は、英国のミュージックシーンで大きな影響力を持つ2人のラッパーとアストンマーティンによる初めてのコラボレーションだ。



【超クールなミュージックビデオの舞台裏】(写真13点)



サンタンデイブの最新アルバム、「Were All Alone in This Together」の最初のトラック、「Clash」では、若者世代最高のラップアーティスト、デイブとストームジーによる痛烈な歌詞を楽しむことができる。マーキュリー音楽賞を受賞したサンタンデイブは、アストンマーティンのオーナーでもあり、2021年3月にも英国の高級ブランドとコラボレーションしている。



彼は、アストンマーティン・コグニザント・フォーミュラ1チームが発表した新しいAMR21 F1マシンに驚嘆の声を上げている。そのため、2つの世界の衝突を象徴する「Clash」のビデオを撮影する場所を探していたとき、彼らはアストンマーティンに協力を求めた。



ビデオのハイライトは、ゲイドンのグローバル本社にあるアストンマーティンの検査ラインに沿ってデイブが歩くシーン。カスタマーに納車される前の、製造プロセスの最終段階となる検査が行われる場所だ。ここで20台のヴァンテージ F1エディションに、アストンマーティンを象徴するウィング・エンブレムが装着される。



実際のアクションシーンは、シルバーストンの施設で撮影されたものだ。世界的に有名なグランプリ・サーキットであるシルバーストンの横に設置されたストウ・サーキットでは、アストンマーティンのビークルダイナミクス・チームが、ニューモデルを開発している。



このミュージックビデオでは2人のラップスターが、アストンマーティンDBSのパワフルな走りを楽しみ、その後ストームジーが、リミテッド・エディションのV12 スピードスターをドライブしている。



サンタンデイブは、次のようにコメントしている。

「このビデオでアストンマーティンとコラボレーションすることができて、これ以上の喜びはありません。私たちのミュージックビデオと、英国を象徴するブランドと美しいデザインのクルマは、まさに最高の組み合わせです」



アストンマーティン・エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・クリエイティブ・オフィサーのマレク・ライヒマンは、次のように述べている。

「サンタンデイブやとストームジーといった音楽業界のビッグスターとクリエイティブなコラボレーションを行うことができて、大変に光栄です。英国の超高級ブランドとして、私たちは、英国の才能溢れるミュージシャンと協力できたことを誇りに思っています。この2人と一緒になって”Clash”を制作したことで、私たちのブランドを新しい若いオーディエンスに届けることができました。これはまさに、歴史的な瞬間と言えるでしょう。このミュージックビデオには、アストンマーティンのアイコン・モデルが数多く登場しています」