ローソンで『ヒプマイ』タイアップキャンペーン！限定グッズをゲット

2021年8月3日(火)より、ローソン店舗(ナチュラルローソン・ローソンストア 100・一部店舗除く)にて、『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』とタイアップしたキャンペーンを実施する。



『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』は、武力や兵器に代わって言葉が力をもつ世界を舞台に、各ディビジョンを代表するグループがラップでぶつかりあう人気コンテンツ。キャラクター性の強い音楽と、物語性の強い音声ドラマを原作として、コミック、ゲームアプリ、舞台、アニメなど、様々なメディアミックスも展開されている。



本キャンペーンでは、対象商品を購入すると、先着・数量限定でオリジナルマルチファイルがもらえるキャンペーンの実施や、オリジナル商品を販売。



2021年8月3日(火)〜8月16日(月)の期間中に対象のお菓子を3点購入するともらえるオリジナルマルチファイルは、「Buster Bros!!!」「MAD TRIGGER CREW」「Fring Posse」「麻天狼」「どついたれ本舗」「Bad Ass Temple」の全6種を用意。



2021年8月3日(火)より順次発売となるオリジナル商品には「スクエアバッジ」や「ゆらゆらアクリルスタンド」、Loppi・HMV&BOOKS online予約商品として「ビッグアクリルキーホルダー」「缶バッジ3個+トートバッグセット」が登場し、各ディビジョンのかっこいい&かわいいアイテムを楽しむことができる。



なお、ヒプノシスマイクでは現在、「ヒプノシスマイク –Division Rap Battle- 6th LIVE ≪2nd D.R.B≫ 1st Battle・2nd Battle・3rd Battle」Blu-ray&DVDを発売中、9月8日(水)にはFinal Battle CD ヒプノシスマイク –Division Rap Battle- 2nd Division Rap Battle「Buster Bros!!! VS 麻天狼 VS Fling Posse」が発売される。こちらも合わせてチェック!



(C)King Record Co., Ltd. (C)Lawson, Inc.

※画像は全てイメージ。

※商品は後日再販売・再受注を行う可能性あり。また、各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。